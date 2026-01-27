RTL zaubert neue Tänzerin aus dem Hut: Diese Beauty feiert ihre "Let's Dance"-Premiere

Köln - Am 27. Februar geht " Let's Dance " in eine neue Runde. Eine Profitänzerin wird dabei ihr Debüt feiern. Doch wer ist die schöne Unbekannte?

Die neue "Let's Dance"-Staffel steht in den Startlöchern: Los geht's am 27. Februar. © RTL / Robert Grischek

Wenn Victoria Sauerwald in wenigen Wochen zum ersten Mal mit ihren Tanzschuhen das gebohnerte Parkett im RTL-Studios in Köln-Ossendorf betritt, geht für sie ein echter Traum in Erfüllung.

"Let's Dance ist für mich die Chance, meine Leidenschaft fürs Tanzen mit ganz Deutschland zu teilen und eine ganz neue Erfahrung", schwärmt "Vika" im Interview mit dem Kölner Privatsender. Die Vorfreude ist ihr deutlich anzumerken.

Die 24-Jährige ist eine deutsche Profitänzerin und Trainerin im Latein- und Standardtanz. Ihre Karriere begann im Alter von fünf Jahren und führte zu einer langjährigen Mitgliedschaft im Nationalkader eins des Deutschen Tanzsportverbandes.

Doch nicht nur ihr Debüt im Rahmen der RTL-Produktion wird für die Wahl-Frankfurterin zur absoluten Besonderheit: Tatsächlich wird sie die intensive Zeit auch noch gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten erleben.

Mikael Tatarkin gehört in der neuen Staffel auch zur Riege der Profitänzer. Er debütierte 2024. Seine Freundin kann ihre Teilnahme derweil kaum fassen: "Um ehrlich zu sein war es eine riesige Überraschung für mich", gesteht Vika.