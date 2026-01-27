RTL zaubert neue Tänzerin aus dem Hut: Diese Beauty feiert ihre "Let's Dance"-Premiere
Köln - Am 27. Februar geht "Let's Dance" in eine neue Runde. Eine Profitänzerin wird dabei ihr Debüt feiern. Doch wer ist die schöne Unbekannte?
Wenn Victoria Sauerwald in wenigen Wochen zum ersten Mal mit ihren Tanzschuhen das gebohnerte Parkett im RTL-Studios in Köln-Ossendorf betritt, geht für sie ein echter Traum in Erfüllung.
"Let's Dance ist für mich die Chance, meine Leidenschaft fürs Tanzen mit ganz Deutschland zu teilen und eine ganz neue Erfahrung", schwärmt "Vika" im Interview mit dem Kölner Privatsender. Die Vorfreude ist ihr deutlich anzumerken.
Die 24-Jährige ist eine deutsche Profitänzerin und Trainerin im Latein- und Standardtanz. Ihre Karriere begann im Alter von fünf Jahren und führte zu einer langjährigen Mitgliedschaft im Nationalkader eins des Deutschen Tanzsportverbandes.
Doch nicht nur ihr Debüt im Rahmen der RTL-Produktion wird für die Wahl-Frankfurterin zur absoluten Besonderheit: Tatsächlich wird sie die intensive Zeit auch noch gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten erleben.
Mikael Tatarkin gehört in der neuen Staffel auch zur Riege der Profitänzer. Er debütierte 2024. Seine Freundin kann ihre Teilnahme derweil kaum fassen: "Um ehrlich zu sein war es eine riesige Überraschung für mich", gesteht Vika.
Klare Ansage: Tanzpartner von Victoria Sauerwald kann sich warm anziehen
Ergänzend fügt sie dann noch hinzu: "Ich denke, diese Staffel wird toll, weil wir einfach mega coole Persönlichkeiten dabei haben." Die Mischung aus neuen Herausforderungen, einem spannenden Team und der gemeinsamen Erfahrung mache für sie den besonderen Reiz aus.
Wer mit der 24-Jährigen tanzt, entscheidet sich wie gewohnt erst in der großen Kennenlernshow zum Staffelstart. Egal, auf wen die Entscheidung fällt, derjenige kann sich schon mal warm anziehen.
Gegenüber RTL stellt Vika klar: "Wer auch immer mit mir tanzt, kann sich auf hartes Training einstellen und auch auf das ein oder andere kritische Auge". Gleichzeitig sei ihr aber auch wichtig, dass der Spaß dabei nie zu kurz komme.
Der Einstieg ins Training ist für Sauerwald klar strukturiert: "Mein Promi wird als Erstes lernen, wie man richtig steht. Das ist für viele schon die halbe Miete." Haltung first also. Danach gehe es Schritt für Schritt weiter – mit Geduld, Disziplin und guter Stimmung.
