Süße Überraschung bei "Let's Dance": Na, wer schaut denn da beim Training vorbei?

Köln - Mit dieser zuckersüßen Überraschung haben die " Let's Dance "-Stars bei ihrer Vorbereitung zur großen Tour wohl nicht gerechnet: Plötzlich schaut ein unerwarteter Trainingsgast vorbei.

Renata und Valentin Lusin (beide 38) erwarten aktuell zum zweiten Mal Nachwuchs. © Rolf Vennenbernd/dpa

Obwohl sie wegen ihrer zweiten Schwangerschaft bei der "Let's Dance"-Tour in wenigen Wochen nicht mit dabei sein kann, ist Renata Lusin (38) trotzdem ganz nah mit dabei - immerhin steht auch ihr Ehemann Valentin (38) auf dem Tanzparkett.

Dass die 38-Jährige es sich nicht nehmen lassen wollte, ihren Liebsten sowie ihre Kollegen einen Besuch abzustatten, dürfte daher nicht verwundern. Doch Renata kam nicht allein, wie ein Video auf RTL nun zeigt.

Mit ihr betrat nämlich auch Töchterchen Stella (18 Monate) die "Bretter, die die Welt bewegen", um ihren Papa bei seiner Arbeit zu beobachten - und ihm vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben.

Eine willkommene Abwechslung während des harten Trainings für die "Let's Dance"-Stars, die angesichts des süßen Besuchs vollkommen aus dem Häuschen waren. Zumal Renata ihren Kollegen auch eine Torte mit der Aufschrift "Let's Dance Live Tour 2025" mitbrachte.