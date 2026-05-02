Schock-Aus bei "Let's Dance": Nadja Benaissa kann Rausschmiss nicht fassen
Köln - Die achte Entscheidungsshow war ihre letzte! Sängerin Nadja Benaissa (44) hat versucht, ihr Schock-Aus bei "Let's Dance" in Worte zu fassen.
Mit satten 56 von 60 möglichen Punkten hatte das "No Angels"-Mitglied am Samstagabend ihr Ticket für die nächste Runde eigentlich schon sicher.
Wäre da nicht das Voting der Zuschauer gewesen, das sie und Tanzpartner Vadim Garbuzow (38) überraschend nach Hause geschickt hatte.
"Natürlich wäre ich da gerne dabei gewesen. Ich wäre sehr gerne weitergekommen, ich habe die Zeit hier so geliebt, und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, wenn ich nach Hause komme", erklärt Nadja bei RTL im Ausblick auf die "Magic Moments" in der kommenden Show.
Von ihrem Profi-Partner bekommt die Sängerin derweil nur positives Feedback - auch trotz des Ausscheidens. "Es war so ein schöner Abend, du hast das so toll gemacht. Wir waren heute auf dem zweiten Platz – wie oft passiert das?"
Trotz aller Bemühungen, die Fassung zu wahren, machten sich im Nachgang der Livesendung Emotionen breit.
Nadja Benaissa und Vadim Garbuzow wollen Kontakt halten
"Ich bin sehr traurig, aber auch sehr, sehr dankbar für diese Zeit", stellt die 44-Jährige klar.
Tanzpartner Vadim dagegen wittert nach dem jüngsten Überraschungs-Aus eine kleine Verschwörung gegen sich - humorvoll gemeint.
"Den Discofox-Marathon zu gewinnen, bringt kein Glück. Letztes Jahr ist mir das Gleiche passiert. Da habe ich den auch gewonnen und war eine Woche später weg", resümiert er mit breitem Grinsen.
Den Kontakt - nach wochenlangem intensiven Training - abreißen lassen wollen beide um jeden Preis verhindern. "Ich werde dich besuchen, und ich werde euch hier im Studio besuchen", kündigt Vadim mit ernstem Ton an.
Für die sechs verbliebenen Tanzpaare geht es am kommenden Freitag (8. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL weiter. Parallel ist die neunte Episode auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa