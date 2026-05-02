Schock-Aus bei "Let's Dance": Nadja Benaissa kann Rausschmiss nicht fassen

Köln - Die achte Entscheidungsshow war ihre letzte! Sängerin Nadja Benaissa (44) hat versucht, ihr Schock-Aus bei " Let's Dance " in Worte zu fassen.

Trotz starker Punkteausbeute mussten Nadja Benaissa und Vadim Garbuzow "Let's Dance" am Samstagabend verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit satten 56 von 60 möglichen Punkten hatte das "No Angels"-Mitglied am Samstagabend ihr Ticket für die nächste Runde eigentlich schon sicher.

Wäre da nicht das Voting der Zuschauer gewesen, das sie und Tanzpartner Vadim Garbuzow (38) überraschend nach Hause geschickt hatte.

"Natürlich wäre ich da gerne dabei gewesen. Ich wäre sehr gerne weitergekommen, ich habe die Zeit hier so geliebt, und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, wenn ich nach Hause komme", erklärt Nadja bei RTL im Ausblick auf die "Magic Moments" in der kommenden Show.

Von ihrem Profi-Partner bekommt die Sängerin derweil nur positives Feedback - auch trotz des Ausscheidens. "Es war so ein schöner Abend, du hast das so toll gemacht. Wir waren heute auf dem zweiten Platz – wie oft passiert das?"

Trotz aller Bemühungen, die Fassung zu wahren, machten sich im Nachgang der Livesendung Emotionen breit.