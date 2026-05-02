Voting-Hammer bei "Let's Dance": Zuschauer schicken Favoritin nach Hause

Köln - Dicke TV-Überraschung bei " Let's Dance "! Trotz starker Punkteausbeute hat am Samstagabend eine der diesjährigen Favoritinnen die Show verlassen müssen.

Nadja Benaissa und Profitänzer Vadim Garbuzow mussten "Let's Dance" nach Show acht verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ausgerechnet Nadja Benaissa (44) ist raus! Sie hatte sich Woche für Woche tiefer in die Herzen der TV-Zuschauer getanzt und zu einem der stärksten Tanz-Promis gemausert. Jetzt ist ihr Traum vom "Dancing Star 2026" abrupt beendet worden.

Nach einem Jive mit Massimo Sinató (45) in Runde eins des Abends und bärenstarken 26 Punkten setzte die "No Angels"-Sängerin in der wichtigen Schlussrunde mit Vadim Garbuzow (38) und einem Tango für 30 Punkte sogar noch einen drauf.

"Du hast sehr gute Momente gehabt mit viel Energie und Rhythmusgefühl", attestierte ihr Jury-Mitglied Jorge Gonzales (58). Auch Motsi Mabuse (45) war von den Leistungen der Sängerin angetan und überschüttete sie mit Lob. "Dein Ausdruck war heute ein ganz anderer, irgendwie lockerer."

Offenbar zu locker!

Denn dem Herzstück der Show - den abstimmenden Zuschauern - haben die Leistungen scheinbar nicht zugesagt.