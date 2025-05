Sensations-Aus im Viertelfinale von "Let's Dance": RTL-Anrufer werfen Favoritin raus

Trotz guter Leistungen musste Hollywood-Stuntfrau Marie Mouroum (32) im Viertelfinale von "Let's Dance" die Segel streichen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt war das Niveau in der zehnten Liveshow sehr überschaubar. Nur einmal wurde von der Jury die Zehn-Punkte-Kelle gezückt. Das sah in der Vorwoche noch ganz anders aus. Dennoch zählte die 32-Jährige auch diesmal wieder zu den besten.

An der Seite ihres Tanzpartners Alexandru Ionel (30) zauberte Marie zunächst eine gefühlvolle Rumba zu "Too Lost In You" von den Sugababes aufs Parkett. Jorge González (57) fand die Darbietung allerdings "ein bisschen zu zurückhaltend".

Motsi Mabuse (44) lobte zwar die Körperspannung, vermisste aber eine stärkere Fußarbeit: "Ich habe mehr von unten erwartet." Joachim Llambi (60) fasste es sachlich zusammen: "Du hast das gut gemacht – aber beim Salsa musst du einen raushauen."

Am Ende standen 25 Punkte zu Buche, nur Fabian Hambüchen (37) erreichte im Paartanz eine höhere Wertung (27). Nach dem Auftritt sprach Marie im Interview einen persönlichen Trauerfall an, der sie möglicherweise gehemmt habe. Details verriet sie aber nicht.

Im "Trio-Dance" lief es für die Hollywood-Stuntfrau dann erfolgreicher. Zusammen mit Ionel und Evgeny Vinokurov (34) begeisterte sie mit einer feurigen Salsa zu "Lost On You" von LP & Cubaneros. "Das war ein heißer Salsa!", schwärmte Juror González.