Start enthüllt: Dann soll die neue Staffel von "Let's Dance" losgehen

Köln - Ab dem Frühjahr wird wieder getanzt: Denn die 18. Staffel der beliebten RTL -Tanzshow " Let's Dance " steht in den Startlöchern. Bisher schwieg der Kölner Privatsender dazu, wann es losgehen soll. Jetzt soll aber angeblich ein Starttermin feststehen.

Gabriel Kelly (23) und Malika Dzumaev (33) gewannen die 17. Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie gewöhnlich soll die Unterhaltungsshow nämlich wieder im Februar starten. Genauer gesagt am 21. Februar 2025, wie der Express jetzt vermeldet.

Dann werden sich die Profi-Tänzer, die im Übrigen auch noch nicht feststehen, und die Promis kennenlernen. Der Kölner Sender nennt das immer "die Verpartnerung".

Wer sich am Ende die Krone aufsetzen darf - und damit die Nachfolge von Gabriel Kelly (23) und Malika Dzumaev (33) antreten wird - wird immer im Mai entschieden. Bis dahin läuft jeden Freitag eine Folge der Show. Lediglich am Osterwochenende (Karfreitag ist stiller Feiertag) steht eine kurze Pause an.

Zudem gibt es erste Hinweise, welche Profis bei der neuen Ausgabe am Start sein könnten. Denn diese eröffnen die Sendung mit einem spektakulären Gruppentanz.

Und die Choreografie dazu dürfen die beiden Sieger der vergangenen Profi-Challenge, Valentin Lusin (37) und Massimo Sinató (44), bestimmen, was darauf hindeutet, dass sie auch wieder mit von der Partie sind.