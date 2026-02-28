"Storch im Salat": Knallhart-Juror Llambi zerlegt "Nessi" bei "Let's Dance"

Berlin/Köln - Seit Freitagabend heißt es wieder " Let's Dance " und gleich nach der allerersten Darbietung ist Joachim Llambi (61) zur Hochform aufgelaufen und hat ordentlich vom Leder gezogen. Sein Opfer: Vanessa Borck (29).

Vanessa Borck (29, M.) hat zur Eröffnung gemeinsam mit Nadja Benaissa (43. l.) und Betty Taube (31) einen Cha-Cha-Cha getanzt. © RTL / Stefan Gregorowius

Die 29-Jährige hat zum Auftakt gemeinsam mit der ehemaligen GNTM-Halbfinalistin Betty Taube (31) und "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (43) einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett gelegt und nach anfänglichem Lob für Taube verfiel Llambi wieder einmal in herbe Kritik.

"Insgesamt bei allen drei war mir aber viel zu wenig los, das ist ein Song, der richtig treibt", betonte der Knallhart-Juror und klatschte dabei rhythmisch in die Hände. "Da muss mehr kommen: Ihr seid jung, Ihr seid voll im Saft, also Attacke hier", forderte er die jungen Frauen auf.

Die "Princess Charming" kanzelte er aber besonders hart ab: "War so ein bisschen Storch im Salat heute am Anfang", ließ er kein gutes Haar an ihrer Performance und ging anschließend ins Detail.

"Du hast sehr schöne lange Beine und wenn Du dann gehst und die dann immer vom Boden abhebst, dann sieht dat so aus, als wären wir hier bei der Weinlese", watschte er die Influencerin ziemlich uncharmant ab.

Damit war der 61-Jährige mit seiner harschen Kritik aber immer noch nicht am Ende, was Vanessa sichtlich unangenehm wurde. "Und auch so vom Kopf, das muss nicht wie der Wackel-Dackel aufm Rücksitz vom Auto sein", kritisierte er weiter.