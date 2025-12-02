"Let's Dance" 2026: Dieser blonde Engel soll laut Jury-Boss Joachim Llambi dabei sein
Köln - Jedes Jahr zur Weihnachtszeit brodelt die Gerüchteküche: Welcher Promi nimmt an der kommenden "Let's Dance"-Staffel teil? Ginge es nach Joachim Llambi, stünde ein Name bereits fest!
Im Interview mit der Schweizer Tageszeitung "Blick" offenbarte der 61-jährige Jury-Boss jetzt, dass er vor allem eine Frau unheimlich gerne mal auf dem gebohnerten RTL-Parkett in Köln-Ossendorf sehen würde: Beatrice Egli (37).
Die attraktive Blondine siegte 2013 im Finale der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und ist seitdem aus der Schlager-Welt nicht mehr wegzudenken. Seit 2022 moderiert sie mit der "Die Beatrice Egli Show" sogar ihr eigenes TV-Format im Ersten.
"Sie wäre perfekt für uns", erklärte Llambi in Bezug auf eine mögliche "Let's Dance"-Teilnahme und begründete seine Haltung so: "Beatrice steht für die Schweiz wie eine eins, ist lustig und freundlich." Aufgrund ihrer langjährigen Show-Erfahrung könne sie für beste Unterhaltung sorgen.
Ergänzend fügte der gebürtige Duisburger mit spanischen Wurzeln noch hinzu: "Egli ist sehr angenehm. Ich glaube, die würde bei unseren Zuschauern super ankommen!" Da hat einer den Köder offenbar bereits an die Angel gehängt …
Jury-Boss sieht Profitänzer Zsolt Sandor Cseke an der Seite von Beatrice Egli
Tatsächlich schien Llambi der Gedanke, den blonden Schlager-Engel vielleicht schon bald auf der Tanzfläche begrüßen zu dürfen, so sehr zu gefallen, dass er gleich auch noch den passenden Profitänzer für die 37-Jährige ins Spiel brachte.
"Ich glaube, Zsolt Sandor Cseke würde vom Typ her super zu Beatrice Egli passen. Die Größe stimmt, er ist lustig und fordert viel", erklärte der Chef-Nörgler gegenüber "Blick". Ob sein frommer Wunsch eines Tages in Erfüllung geht?
Falls nicht, hat der 61-Jährige noch ein paar andere Schweizer Eisen im Feuer, die er gerne in der RTL-Show sehen würde: "Ich könnte mir Urs Meier, den früheren Fußball-Schiedsrichter, gut vorstellen", so Llambi. Auch Ex-Skispringer Simon Ammann (44) wäre "spannend".
Welche VIPs und Profis in der kommenden regulären Staffel der Tanzshow tatsächlich mitmischen werden, gibt RTL traditionell erst zu einem späteren Zeitpunkt rund um Weihnachten oder zu Beginn des neuen Jahres bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa