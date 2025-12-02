"Let's Dance" 2026: Dieser blonde Engel soll laut Jury-Boss Joachim Llambi dabei sein

Köln - Jedes Jahr zur Weihnachtszeit brodelt die Gerüchteküche: Welcher Promi nimmt an der kommenden " Let's Dance "-Staffel teil? Ginge es nach Joachim Llambi, stünde ein Name bereits fest!

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) trägt im Finale 2025 den "Dancing Star"-Pokal ins Kölner TV-Studio. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Interview mit der Schweizer Tageszeitung "Blick" offenbarte der 61-jährige Jury-Boss jetzt, dass er vor allem eine Frau unheimlich gerne mal auf dem gebohnerten RTL-Parkett in Köln-Ossendorf sehen würde: Beatrice Egli (37).

Die attraktive Blondine siegte 2013 im Finale der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und ist seitdem aus der Schlager-Welt nicht mehr wegzudenken. Seit 2022 moderiert sie mit der "Die Beatrice Egli Show" sogar ihr eigenes TV-Format im Ersten.

"Sie wäre perfekt für uns", erklärte Llambi in Bezug auf eine mögliche "Let's Dance"-Teilnahme und begründete seine Haltung so: "Beatrice steht für die Schweiz wie eine eins, ist lustig und freundlich." Aufgrund ihrer langjährigen Show-Erfahrung könne sie für beste Unterhaltung sorgen.

Ergänzend fügte der gebürtige Duisburger mit spanischen Wurzeln noch hinzu: "Egli ist sehr angenehm. Ich glaube, die würde bei unseren Zuschauern super ankommen!" Da hat einer den Köder offenbar bereits an die Angel gehängt …