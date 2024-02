Teurer Spaß für RTL: Schneiderin lüftet Geheimnis hinter den "Let's Dance"-Outfits!

Ex-Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (40) und Profitänzerin Mariia Maksina (27) landeten in der 2023er-Staffel auf Platz acht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Herstellung der Funkel-Garderobe ist zudem mit jeder Menge Arbeit verbunden. Schon am Freitag nach der Show werden die Stars neu ausgemessen, damit am Samstag die ersten Entwürfe für die neuen Kostüme geplant werden können.

Bevor mit der eigentlichen Anfertigung begonnen werden kann, muss die Produktionsfirma diese Entwürfe erst einmal absegnen, wie die Schneiderin weiter berichtet. Spätestens am Mittwochabend müssen die Kleider fertig sein.

Am Donnerstag schlüpfen die Protagonisten erstmals in ihre neue Kluft. Dabei kommt es auch schon mal zu unliebsamen Zwischenfällen. In der 2023er-Staffel riss das Kostüm von Jens "Knossi" Knossalla (37) an der Seite auf. Der zuständigen Schneiderin stand eine lange Nachtschicht bevor.

Die schmucken Kostüme dürfen die Tänzerinnen und Tänzer im Übrigen auch nicht behalten. Entweder verwendet RTL sie für andere Formate noch einmal oder sie werden verkauft - möglicherweise auch an den jeweiligen Promi als Erinnerung.