Tony Bauer über Abschieds-Auftritt bei "Let's Dance": "Wird die Kirsche auf der Torte"

Köln - Er war bei der jüngsten Staffel der RTL -Tanz-Show " Let's Dance " wohl der beliebteste Kandidat und eroberte die Herzen der Zuschauer. Comedian Tony Bauer (29) freut sich auf seinen wahrscheinlich allerletzten Auftritt auf dem Tanzparkett. In einem Interview hat er jetzt über seine bisherige Reise bei dem Format gesprochen.

Comedian Tony Bauer (29) wird am Freitag ein letztes Mal mit Tanzpartnerin Anastasia Stan (26) auf dem "Let's Dance"-Parkett zu sehen sein. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Gegenüber RTL sagte Bauer, sein Tanz bei der bevorstehenden Weihnachts-Show von "Let's Dance" werde so etwas wie "die Kirsche auf der Torte" sein.

"Ich hab schon geweint, weil es eine unfassbar coole Zeit war", gesteht der 29-jährige Duisburger. Bauer war gemeinsam mit Profi-Tänzerin Anastasia Stan (26) Runde für Runde weitergekommen, bis er schließlich aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen konnte.

Bauer leidet an einem Kurzdarm-Syndrom, was eine künstliche Ernährung nötig macht, damit er mit Nährstoffen versorgt wird. Das intensive Tanztraining bei "Let's Dance" hatte ihn über Wochen jedoch zu stark geschwächt, weswegen er letztlich aus dem Wettbewerb aussteigen musste.

Zwischenzeitlich musste der 29-Jährige sogar wegen akutem Gewichtsverlust ins Krankenhaus. Inzwischen hat er sich jedoch von den Strapazen wieder erholt und schwärmt trotzdem von der Zeit bei dem Format.

"Das war mit Abstand das Beste, was mir je passiert ist", so der Komiker in dem Interview weiter. Für ihn sei die Möglichkeit, ein letztes Mal dort aufzutreten, ein freudiger Abschluss der gemeinsamen Reise.