Türkei-Training und Reisestrapazen: Fette Fan-Kritik für Detlef Soost

Köln - Bricht Detlef Soost (53) noch während seiner Teilnahme bei " Let's Dance " einen Zoff mit seinen Fans vom Zaun? Die übten jüngst aus einem bestimmten Grund scharfe Kritik am Kult-Choreografen.

Tanzlehrer Detlef Soost dürfte bei wenigen Fans in Ungnade gefallen sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Detlef Soost

Seit einigen Wochen kämpft Detlef Soost an der Seite von Ekaterina Leonova (36) um die begehrte Krone und die Nachfolge von Anna Ermakova (24).

Nachdem sich seine Fans zuletzt wegen einer ungewohnten Zitter-Attacke kurzzeitig Sorgen um die Gesundheit des Tanzlehrers gemacht hatten, fuhr der 53-Jährige nun wegen etwas anderem aus der Haut.

Ausgerechnet sein Türkei-Aufenthalt und das dort abgehaltene Training brachten Teile seiner Community inzwischen leicht auf die Palme. Wie "Ekat" in ihrer Instagram-Story verriet, trainiere das Tanzpaar nicht in Köln, sondern in der Türkei.

Aufgrund der Reisestrapazen wollen seine Fans nun glauben, dass die einstudierten Tanzschritte darunter litten. "Das soll ja wohl ein Witz sein. Was ist mit euch los, Freunde?", fuhr es aus dem TV-Star heraus.