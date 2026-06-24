"Let's Dance"-Paar im Liebesurlaub? Dieser Post sorgt für heiße Spekulationen

Fuerteventura (Spanien) - Die Liebesgerüchte rund um Joel Mattli (32) und " Let's Dance "-Profitänzerin Malika Dzumaev (35) haben neues Futter bekommen. Auslöser ist ein Urlaubs-Post des Schweizers.

Während ihrer "Let's Dance"-Reise schien es zwischen Malika Dzumaev (35) und Joel Mattli (32) gewaltig zu knistern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das ehemalige Parkett-Paar lässt derzeit auf Fuerteventura die Seele baumeln - und zwar gemeinsam. Ein Liebestrip? Ihre Fans würden dies ganz sicher feiern. Schon während der Staffel hatte es immer wieder Spekulationen rund um die beiden gegeben.

In seiner Instagram-Story befeuerte Mattli diese jetzt mit einem kurzen Clip. "So Leute, ein bisschen Tapetenwechsel. Schaut mal, wie schön hier Fuerteventura ist", strahlt der "Ninja Warrior"-Star vergnügt in die Kamera seines Smartphones.

Während er zu seiner Community spricht, flaniert Joel gerade oberkörperfrei am Strand entlang und genießt die Aussicht auf das türkisblaue Meer. Dann schwenkt er die Kamera und plötzlich lächelt da eine Frau in die Linse: Es ist Malika.

"Was machst denn du hier?", fragt der Sportler gespielt überrascht und muss dabei selbst lachen. Anschließend ist es allerdings die frühere "Dancing Star"-Siegerin, die den Pärchen-Hoffnungen der Fans einen weiteren Dämpfer verpasst.