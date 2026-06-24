"Let's Dance"-Paar im Liebesurlaub? Dieser Post sorgt für heiße Spekulationen
Fuerteventura (Spanien) - Die Liebesgerüchte rund um Joel Mattli (32) und "Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (35) haben neues Futter bekommen. Auslöser ist ein Urlaubs-Post des Schweizers.
Das ehemalige Parkett-Paar lässt derzeit auf Fuerteventura die Seele baumeln - und zwar gemeinsam. Ein Liebestrip? Ihre Fans würden dies ganz sicher feiern. Schon während der Staffel hatte es immer wieder Spekulationen rund um die beiden gegeben.
In seiner Instagram-Story befeuerte Mattli diese jetzt mit einem kurzen Clip. "So Leute, ein bisschen Tapetenwechsel. Schaut mal, wie schön hier Fuerteventura ist", strahlt der "Ninja Warrior"-Star vergnügt in die Kamera seines Smartphones.
Während er zu seiner Community spricht, flaniert Joel gerade oberkörperfrei am Strand entlang und genießt die Aussicht auf das türkisblaue Meer. Dann schwenkt er die Kamera und plötzlich lächelt da eine Frau in die Linse: Es ist Malika.
"Was machst denn du hier?", fragt der Sportler gespielt überrascht und muss dabei selbst lachen. Anschließend ist es allerdings die frühere "Dancing Star"-Siegerin, die den Pärchen-Hoffnungen der Fans einen weiteren Dämpfer verpasst.
"Let's Dance"-Paar angeblich nur zum Tanzen auf Fuerteventura
In einem weiteren Slide schreibt die gebürtige Russin: "Fleißig in der Sonne. Natürlich wird wieder getanzt. Und als Überraschung Team Joelika am Start." Dazu teilen sie und Mattli einen Clip, der die beiden beim Cha-Cha-Cha-Kurs zeigt.
Auch wenn sie es nicht explizit bestätigen, so liegt die Vermutung doch nahe, dass die beiden auf Fuerteventura als diesjährige "Let's Dance"-Finalisten den ein oder anderen Tanzkurs für interessierte Urlauber geben.
Wie ein vorheriges Video beweist, befindet sich auch Parkett-Kollegin Mariia Maksina (28) in demselben Resort. Ungewöhnlich ist das nicht. Einige andere Stars der Show reisen regelmäßig an Bord der AIDA mit, um dort Tanzkurse anzubieten.
Unmittelbar nach dem "Let's Dance"-Finale hatte Joel im Netz noch gestanden, Malika sehr zu vermissen. Auf Fuerteventura wird die Sehnsucht jetzt zumindest vorübergehend mal gestillt. Die Fans glauben allerdings noch immer, dass es zwischen den beiden gefunkt hat.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa