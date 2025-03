Paukenschlag um Christina Hänni: "Let's Dance"-Star erklärt Karriere für beendet

Von 2002 bis 2016 nahm Christina zusammen mit ihrem damaligen Ex-Freund Evgeny Vinokurov (34, ebenfalls bekannt aus "Let's Dance") an Turnier-Wettkämpfen in ganz Europa teil, bevor sie 2017 erstmals die große RTL-Bühne betrat.

Durch ihre Teilnahme an der RTL-Show ist die Neu-Mama seit vielen Jahren nicht mehr nur Profi, sondern eben auch Promi . Christina wird abseits des Parketts erkannt und ist ein gern gesehener Gast in diversen TV-Shows .

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärt sie ihre Karriere als Turniertänzerin für beendet. "Alles hat seine Zeit. Meine Wettkampfzeit liegt hinter mir. Ich hab so viel erreicht und hatte irgendwann das Gefühl, es ist Zeit weiterzuziehen!", stellt Christina klar.

Seit August 2023 ist Christina mit dem ehemaligen "DSDS"-Gewinner Luca Hänni (30) verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

Dass ihre Rückkehr nach der einjährigen Babypause bereits in Runde eins ein jähes Ende fand, hat die Tänzerin inzwischen verarbeitet. Sie sagt dazu: "Niemand mag als Erster gehen. Das gilt für uns alle, aber so ist das Spiel."

Ihr habe es im Nachhinein vielmehr für ihren Tanzpartner Osan Yaran (38) leidgetan, denn für den Comedian sei es eine einmalige Erfahrung gewesen. Sie selbst wird auf jeden Fall zu "Let's Dance" zurückkehren und das womöglich schon viel früher als gedacht.

Auf die Frage nach ihrer Teilnahme bei den Eröffnungstänzen der Show verrät Christina: "Ich werde sicher im Opening sein. Einfach jede Woche Augen aufhalten. Ich nehme es gerade sehr entspannt und freu mich einfach auf jede Minute, die ich auf die Fläche darf."

Bis es so weit ist, konzentriert sich die 35-Jährige auf ihr Familienleben in der Schweiz, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer kleinen Tochter (neun Monate) lebt. Mit "Let's Dance" geht es derweil wie gewohnt am kommenden Freitag (ab 20.15 Uhr) bei RTL oder parallel im Livestream auf RTL+ weiter.