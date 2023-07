Live bei den Dreharbeiten: Erste Details zu neuem ZDF-Film

Halle (Saale) - Seit dieser Woche wird in Halle für den neuen ZDF -Film " Zwischen den Fronten " gedreht. Am heutigen Mittwoch war TAG24 am Set dabei und hat erste Informationen zum Film bekommen.

Den Komparsen wird vor der ersten Probe noch einmal der Ablauf der Szene erklärt. © Gloria Prokisch

Der Film "Zwischen den Fronten" ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag des ZDF und spielt in Köln, wird aber in Halle gedreht, weil die Stadt eine tolle Straße zur Verfügung gestellt hat.

In der Schimmelstraße/Ecke Straße der Opfer des Faschismus können alle Komparsen und Fahrzeuge, die für den Dreh nötig sind, untergebracht werden.

Der Film erzählt die Schicksalsgeschichte eines Polizisten (gespielt von Justus Johanssen, 28), der bei einer Demonstration verletzt wird und in einen persönlichen Konflikt gerät. TAG24 hat bei Produzentin Kim Fatheuer und ZDF-Redakteurin Karina Ulitzsch genauer nachgefragt.

"Es geht um eine Mietpreis-Demonstration und da finden sich unterschiedliche Interessengruppen zusammen, die auf die Polizei treffen. Die Situation eskaliert und wir erzählen dann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie es dazu kommen konnte", erklärten sie.

Insgesamt finden sieben Drehtage in Halle statt, die restlichen Motive werden in Berlin in Innenräumen gedreht. So ein aufwendiges Filmset draußen bringt gerade bei diesen Temperaturen aber auch einige Herausforderungen mit sich.

"Das Wetter ist eine riesige Herausforderung, weil wir auf der einen Seite natürlich viele Komparsen haben, für die wir verantwortlich sind. Zudem tragen die Polizisten eine Uniform, die wiegt 15 Kilo und ist wahnsinnig warm. Die müssen darin laufen und sportlich sein. Das ist körperlich schon eine große Herausforderung", so die Verantwortlichen weiter.