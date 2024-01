Absolute Comedy-Legende ist dabei! LOL-Staffel 5 kommt schon Ostern

München - Grade erst flackerte das LOL-Weihnachtsspecial über die Bildschirme, schon steht die nächste Staffel von " Last One Laughing " in den Startlöchern! Bereits zu Ostern wird das äußerst beliebte Prime-Video-Format mit einer fünften Staffel weitergehen. Es soll sich niemand Geringeres als der vielleicht größte deutsche Comedian aller Zeiten angekündigt haben.

Bully Herbig (55) moderiert die Sendung seit der ersten Staffel. © Prime Video/Frank Zauritz

Und auch wenn das Weihnachtsspecial noch keine zwei Wochen alt ist, sollen die neuen Folgen bereits im Kasten sein. Bis sie bei Prime Video zu sehen sind, müssen sich die Fans noch fast drei Monate lang gedulden: Knapp ein Jahr nach Staffel 4 (erschien Anfang April 2023) folgt die fünfte Staffel.

Damit die Wartezeit nicht ganz so lang ist, wurden am 22. Dezember die drei weihnachtlichen Sonderfolgen veröffentlicht. Anke Engelke und Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan (40) und Carolin Kebekus (43), Martina Hill (49) und Kurt Krömer (48) sowie Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52) traten in vier Teams im Nicht-Lachen-Wettkampf gegeneinander an.

Am Ende zeigte der Videobeweis: Hill und Krömer scheiterten denkbar knapp - Engelke und Pastewka krönten sich zu den Siegern.