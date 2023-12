23.12.2023 10:44 "Last One Laughing"-Showdown zum Fest: Videobeweis-Entscheidung bei Weihnachtsspecial!

Knappes Finish beim großen "Last One Laughing"-Weihnachtsspecial: Am Ende musste sogar ein Videobeweis her!

Von Jan Höfling

München - Fotofinish beim großen "Last One Laughing"-Weihnachtsspecial: Am Ende musste sogar ein Videobeweis her! Das "Last One Laughing"-Weihnachtsspecial hatte es in sich! Angesichts der starken Besetzung kam das allerdings wenig überraschend. © Prime Video/Frank Zauritz Ein Blick auf die Teilnehmenden hatte im Vorfeld der Sonderausgabe zum Fest viel versprochen - und die Erwartungen wurden keinesfalls enttäuscht! Anke Engelke (57), Martina Hill (49), Michelle Hunziker (46), Carolin Kebekus (43), Bastian Pastewka (51), Rick Kavanian (52), Kurt Krömer (48) und Teddy Teclebrhan (40) sorgten dafür, dass die Lachmuskeln ordentlich strapaziert wurden. Im Gegensatz zu den regulären Ausgaben kämpfte dieses Mal aber nicht jeder für sich um den Sieg. Bachelor in Paradise Mehrfach nach RTL-Show fremdgegangen? "Wenn ich eine Frau zehnmal f***e, ist es einmal" Stattdessen ging es jeweils in Zweierteams mit zwei Leben pro Duo in Form von Lebkuchen und einem maximal angesetzten Zeitfenster von drei Stunden um ein Preisgeld in Höhe von stolzen 50.000 Euro. Dieses wanderte allerdings nicht in die Tasche der Promis, sondern wird zeitnah für einen guten Zweck gespendet. Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51) konnten sich letztlich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern. © Prime Video/Frank Zauritz Achtung Spoiler! So lief die Sonderausgabe von "Last One Laughing" auf Amazon Prime Video ab Kurt Krömer (48) und Martina Hill (49) hatten eine Hand schon am Siegerpokal ... © Prime Video/Frank Zauritz Nachdem Kebekus und Teclebrhan, der über einen eigenen Witz lachen musste und so seine Partnerin mit ins Aus riss, sowie zuvor bereits Hunziker und Kavanian die Segel streichen mussten, standen im Finale Engelke und Pastewka dem Duo bestehend aus Hill und Krömer gegenüber - jedoch mit Vorteil! Da Hill in der ersten des auf drei Teile mit jeweils 30 Minuten aufgeteilten Specials von Teclebrhan zum Lachen gebracht worden war, hatten die Komikerin und Krömer schon ein Leben eingebüßt. Wirklich lange sollte es allerdings nicht bei diesem bleiben.

Denn während es beim Gastgeber Michael "Bully" Herbig (55) im Verlauf der Weihnachtsfolge gleich mehrfach kein Halten mehr gegeben hatte, sollte ein Auftritt von Engelke und Pastewka eigentlich für den Triumph sorgen, endete jedoch im Gegenteil! Alles was zählt Alles was zählt: Das passiert heute in der Weihnachtsfolge Da die 57-Jährige sich nicht mehr zusammenreißen konnte, war ebenfalls eines der Leben weg. Für die Wende reichte es schlussendlich allerdings nicht mehr, da Hill nur wenige Minuten darauf ein praktisch identisches Schicksal ereilte. ... doch dann konnte sich die Komikerin selbst nicht mehr vom Lachen abhalten. © Prime Video/Frank Zauritz "Last One Laughing"-Weihnachtsspecial: Martina Hill und Kurt Krömer scheitern denkbar knapp! Als Wichtel wollten sie und Krömer sich das Preisgeld krallen - und hatten ihre Widersacher bereits am Rand der Niederlage! Das Problem? Die 49-Jährige hatte sich selbst nicht mehr vollends im Griff und musste kurz vor Engelke und Pastewka lachen. Auch ein Videobeweis konnte am Ausgang nichts ändern. Wer sich selbst ein Bild des spannenden Showdowns und der anschließenden Pokalübergabe machen will: Alle Folgen sind seit dem 22. Dezember auf Amazon Prime Video abrufbar.

Titelfoto: Prime Video/Frank Zauritz