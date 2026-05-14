14.05.2026 21:25 Geheimnis gelüftet: Er ist der zehnte "LOL"-Teilnehmer – und das bringt alles durcheinander

Neun Kandidaten der 7. Staffel "LOL – Last One Laughing" waren bereits bekannt. Nun hat Michael "Bully" Herbig verraten, wer der letzte Teilnehmer ist.

Von Marco Schimpfhauser

München – Jetzt ist es raus! Show-Host Michael "Bully" Herbig (58) hat im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa) verraten, wer der bislang noch mysteriöse zehnte Comedian ist, der sechs Stunden lang bei "LOL – Last One Laughing" nicht lachen darf.

Wechselt in der neuen Staffel die Seiten: Michael "Bully" Herbig (58) selbst ist der mysteriöse zehnte Kandidat. © Malin Wunderlich/dpa Nach und nach wurden die Teilnehmer vom Prime Video bekannt gegeben. Zuerst wurde öffentlich, dass Max Giermann (50), Carolin Kebekus (45), Michelle Hunziker (49), Elton (54) und Olaf Schubert (58) mit dabei sind. Mitte April kamen noch Martina Hill (51), Barbara Schöneberger (52), Torsten Sträter (59) und Tedros "Teddy" Teclebrhan (42) offiziell dazu. Macht nach Adam Riese neun Kandidaten – einer fehlt noch. Und genau der wird den gewohnten Ablauf nun etwas durcheinander bringen. Denn es ist "Bully" selbst. Er verlässt sein Schmunzel-Scanner-Pult und nimmt ab Christi Himmelfahrt (14. Mai) endlich auch mal selbst an seinem Spiel teil. Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen Ex genervt von Dauer-Fremdgänger: "Kann es ein Format geben, in der keine Frau dabei ist, mit der du was hattest?" Und er macht es sich selbst nicht gerade einfach, denn wie gewohnt werden Überraschungsgäste versuchen, die zehn Entertainer zum Lachen zu bringen. Es ist zudem bereits ein weiterer neuer Name bekannt – und der ist dafür bekannt, ganz schnell zu erkennen, wo bei jemandem der Lachmuskel zuckt und wie man ihn triggert: Hape Kerkeling (61).

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