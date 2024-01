25.01.2024 08:55 3.243 Promi-Hammer bei neuer LOL-Staffel: Auch diese Stars sind dabei - es sind keine Comedians!

Die neue Staffel von Last One Laughing steht in den Startlöchern - nun wurde bekannt, welche Hammer-Promis in Staffel fünf dabei sein sollen!

Von Laura Miemczyk

München - Fans von "Last One Laughing" haben zurzeit gleich doppelten Grund zur Freude, denn das beliebte Prime-Video-Format geht nicht nur schon bald in die fünfte Staffel - diesmal warten auf die Zuschauer zudem ganz besondere Gäste! Bully Herbig (55) moderiert die Sendung seit der ersten Staffel. © Prime Video/Frank Zauritz Die Vorfreude dürfte bei LOL-Fans inzwischen größer werden, denn schon zu Ostern (Ende März) soll die neueste Ausgabe der Comedyserie über die heimischen Bildschirme flimmern. In diesem Jahr sollen allerdings nicht nur die "üblichen Verdächtigen" - darunter Olaf Schubert (56) oder auch Michael Kessler (56) - in dem äußerst populären Streamingformat mitwirken, sondern auch kein Geringerer als Comedy-Legende Otto Waalkes (75). Wer da dachte, mehr geht nicht, hat die Rechnung allerdings ohne Moderator und Gastgeber Bully Herbig (55) gemacht, denn der soll sich für seine fünfte Staffel noch ganz andere prominente Namen auf die Liste geschrieben haben, wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtete. Und die stammen nicht aus dem Comedy-Cosmos! GZSZ Schauspieler GZSZ-Star Nina Ensmann: Ihre Babykugel sorgt für Wirbel So will das Blatt erfahren haben, dass nicht nur "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek (41) sich der Lach-Herausforderung stellen wird, sondern auch Kult-Sängerin und Moderatorin Ina Müller (58). Ina Müller (58) soll in der neuen Staffel LOL ebenso dabei sein .... © Swen Pförtner/dpa ... wie Filmstar Elyas M'Barek (41)! © Felix Hörhager/dpa Last One Laughing: Wer lacht, fliegt raus! Das Konzept des Formats bleibt dabei auch in diesem Jahr unverändert: Während die Promis vor laufenden Kameras (wirklich!) alles dafür tun, die Konkurrenz zum Lachen zu bringen, scheiden nach und nach diejenigen aus, die sich nicht zusammenreißen können. Streng beobachtet von LOL-Boss Bully, winkt dem Sieger am Ende ein Gewinn von 50.000 Euro, der an einen guten Zweck gespendet wird. Inwieweit Elyas M'Barek und Ina Müller den Lachmuskeln der Comedians auf den Zahn fühlen werden? An Ostern wissen wir mehr!

Titelfoto: Bildmontage: Prime Video/Frank Zauritz, Swen Pförtner/dpa, Felix Hörhager/dpa