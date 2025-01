Love Is Blind: Medina sieht seine Verlobte zum ersten Mal – die reagiert gar nicht begeistert

Berlin - Ob Gott den beiden sein ganz persönliches Go gegeben hat? In Folge 3 von "Love Is Blind: Germany" hoffen Medina (31) und Sally (27) auf ein Zeichen – ob die zwei schlussendlich die richtige Entscheidung treffen?

Sally (27) ist meist am Strahlen, wenn sie in den Pods mit Medina sitzt. © Netflix

Achtung, Spoiler!

Eigentlich lief zwischen den beiden von Beginn an alles perfekt. Sie haben ähnliche Wertevorstellungen, sind beide religiös und bringen sich regelmäßig zum Lachen.

Trotzdem ist sich Sally noch unsicher. Schließlich ist eine Verlobung ein Riesending. Kurzerhand bittet sie Gott um Hilfe. Was kurz darauf passiert, raubt ihr den Atem.

Kaum hat sie die Kabine zu ihrem Date mit Medina betreten, findet sie ein Armband auf dem Tisch vor. Es gehört dem 31-Jährigen, ist rot und mit weißen Buchstaben verziert, die die Worte "I can do all things" (deutsch: Ich kann alles schaffen) ergeben.

Sally verschlägt es sofort die Sprache. Sie ist ganz aufgeregt und fordert Medina auf, einen Blick auf seinen Tisch zu werfen, um sich ihr Item anzuschauen.

Und das tut er auch: Es handelt sich um eine Kette mit der Innenschrift "Philipper 4:13". Sally erklärt: "Das ist der Vers 'I can do all things (Genau besagt der Psalm: "Alles vermag ich durch [Christus], der mich stärkt.", Anm. d. Red.)'"

Medina ist sprachlos: "Niemals!"

"Eh, ich komm' gerade gar nicht klar, das ist so verrückt", so Sally noch immer entgeistert. "Es gibt kein klareres Zeichen als das."