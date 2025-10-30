Fake-Show bei "Love Island VIP"! Wer meint es wirklich ernst, wer manipuliert nur?
Griechenland - Die diesjährige "Love Island VIP"-Staffel neigt sich langsam dem Ende zu. Damit verschärft sich auch der Konkurrenzkampf unter den verbliebenen Couples.
Nachdem Dion (26) einen Korb von Jeje (29) verkraften musste, streckt er seine Fühler in Richtung der einzigen Single-Frau in der Villa aus: Gabby (24). Glücklicherweise scheint auch sie Interesse an ihm zu haben, sodass sie sich auf ein Kennenlernen einigen.
Es dauert allerdings nur wenige Stunden, bis der 26-Jährige feststellt: "Da ist kein Funken oder so übergesprungen. (…) Mich lässt das bisschen kalt." Blöd nur, dass er das allen Villa-Bewohnern erzählt - mit Ausnahme von Gabby. Die macht sich unterdessen weiterhin Hoffnungen.
Dions Angst, die 24-Jährige zu verletzen, geht so weit, dass er sich sogar gegen eine Granate entscheidet, um sich mit ihr zu vercouplen. Die anderen Islander sind verwirrt von dieser Aktion: "Voll dumm, Alter! Das macht doch gar keinen Sinn."
Auch Dion selbst bereut nur Minuten später seine Wahl: "Die Entscheidung (...) bricht mir wirklich das Genick. Eigentlich bin ich ja immer Team Ehrlichkeit, aber ich glaub', diesmal hab ich wirklich nicht für mich entschieden."
Als er Gabby endlich beichtet, sie nicht weiter kennenlernen zu wollen, ist die natürlich alles andere als begeistert. "Dion soll bloß weg von mir bleiben", ätzt die Brasilianerin.
Love Island VIP: Wer spielt hier ein falsches Spiel?
Angesichts der allgemein wachsenden Spannungen im Haus gerät Dions Eklat allerdings bald in Vergessenheit. Vor allem die Gräben zwischen Filip (31) und Laura (30) vertiefen sich, da er versucht hatte, die anderen Männer zu ihrem Rauswurf zu motivieren: "Die meint es nicht ernst."
Wie zu erwarten, nimmt die Blondine diese Stichelei nicht gerade sportlich, sondern schießt zurück: "Ich nehm' den auseinander. Der kriegt den größten Krieg seines Lebens!"
Ihr Couple-Partner Maurice (28) versucht, sie zu beschwichtigen - nur um kurz darauf selbst ins Kreuzfeuer der allgemeinen Fake-Vorwürfe zu geraten. Vor allem sein Auftritt bei "Make Love, Fake Love", wo er sich zum Sieg gelogen hatte, wird als Indiz für seine angeblichen Intrigen genommen.
Stella (28) ist sich sicher, dass zumindest Laura echte Gefühle für den 28-Jährigen aufgebaut hat. Maurice hält sie aber für alles andere als authentisch: "Ich hab schon das Gefühl, dass er ein Mensch ist, der einem schon gut was vorspielen kann. Und der hat sich jetzt überlegt, das ist jetzt sein Weg bei 'Love Island', und den geht er jetzt."
Streaming-Info: Neue Doppelfolgen "Love Island VIP" werden immer donnerstags bei RTL+ freigeschaltet. Seit dem 11. September (donnerstags, immer ab 20.15 Uhr) laufen die Episoden auch bei RTLZWEI.
Titelfoto: RTLZWEI