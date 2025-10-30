Fake-Show bei "Love Island VIP"! Wer meint es wirklich ernst, wer manipuliert nur?

Griechenland - Die diesjährige " Love Island VIP "-Staffel neigt sich langsam dem Ende zu. Damit verschärft sich auch der Konkurrenzkampf unter den verbliebenen Couples.

Eigentlich wollten sich Gabby (24) und Dion (26) kennenlernen. Er merkt aber schnell, dass es einfach nicht funkt. © RTLZWEI

Nachdem Dion (26) einen Korb von Jeje (29) verkraften musste, streckt er seine Fühler in Richtung der einzigen Single-Frau in der Villa aus: Gabby (24). Glücklicherweise scheint auch sie Interesse an ihm zu haben, sodass sie sich auf ein Kennenlernen einigen.

Es dauert allerdings nur wenige Stunden, bis der 26-Jährige feststellt: "Da ist kein Funken oder so übergesprungen. (…) Mich lässt das bisschen kalt." Blöd nur, dass er das allen Villa-Bewohnern erzählt - mit Ausnahme von Gabby. Die macht sich unterdessen weiterhin Hoffnungen.

Dions Angst, die 24-Jährige zu verletzen, geht so weit, dass er sich sogar gegen eine Granate entscheidet, um sich mit ihr zu vercouplen. Die anderen Islander sind verwirrt von dieser Aktion: "Voll dumm, Alter! Das macht doch gar keinen Sinn."

Auch Dion selbst bereut nur Minuten später seine Wahl: "Die Entscheidung (...) bricht mir wirklich das Genick. Eigentlich bin ich ja immer Team Ehrlichkeit, aber ich glaub', diesmal hab ich wirklich nicht für mich entschieden."

Als er Gabby endlich beichtet, sie nicht weiter kennenlernen zu wollen, ist die natürlich alles andere als begeistert. "Dion soll bloß weg von mir bleiben", ätzt die Brasilianerin.