Bei "Love Island VIP" noch frisch verliebt: Beef zwischen Umut und Jeje

Deutschland - Nachdem am Donnerstag das Finale von " Love Island VIP " bei RTL+ zu sehen war, gibt es jetzt Diskussionen. Das Couple um Jeje Lopes (29) und Umut Tekin (28) streitet sich nach dem Dreh nun auf Instagram.

Am Donnerstag meldete sich Umut Tekin (28) zu der Thematik zu Wort. © Screenshot/instagram.com/umut_tekin41

Zusammen hatten es die beiden bis ins Finale geschafft und den zweiten Platz belegt.

Umut Tekin äußerte sich am Donnerstag zuerst in seiner Story: "Dann hat sie mir auch erzählt [...], dass es noch jemand anderen gibt" und bezieht sich damit auf den Ex-Freund der 29-Jährigen.

Sie habe sich diesen auch als Kandidaten in der Sendung gewünscht. Dies stritt Jeje jedoch ab. Laut ihren Aussagen wollte Ex-Freund Teezy selbst in den Cast, um dort um die 29-Jährige zu kämpfen.

Umut behauptete, dass er während der Zeit bei "Love Island VIP" nicht wusste, dass Jeje kurz vor dem Drehstart wieder mit ihrem Ex-Freund angebandelt habe. Laut ihren Aussagen hatte sie dies während des Drehs jedoch mehrfach kommuniziert.