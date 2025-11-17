"Love Island"-Siegerin Stella Stegmann ganz offen: "So viel geheult"
München/Frankfurt am Main - "Es ist intensiv, es ist super emotional! Ich habe in den letzten zwei Wochen auch so viel geheult", gesteht "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einem emotionalen Statement auf Instagram.
Sie wolle ihren Fans berichten, "wie man sich fühlt nach der Ausstrahlung von einem Format, in dem man mit dabei war", erklärte die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchnerin am Beginn einer Story vom Montagabend.
Damit meine sie natürlich "Love Island VIP", setzt die 28-Jährige hinzu und beginnt: "Es ist so viel! Man kommt erst mal wirklich gar nicht klar!"
Der Grund sei unter anderem die lange Zeit, zwischen der Aufnahme der Show in Griechenland und der Ausstrahlung des Finales, erläutert die Influencerin und ringt dabei mit Tränen.
Auch das Mitverfolgen der einzelnen Episoden habe sie teils überfordert, da Stella hierdurch erst bewusst geworden sei, was andere Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Interviews negatives über sie gesagt hätten.
Es habe die Münchnerin aber auch sehr emotional berührt, "wie cute" sie und ihr "Love Island"-Partner Josh (29) in der Show anzusehen seien und "wie schön er über mich geredet hat".
Stella Stegmann: "Es ein Wirbelsturm in einem drinnen"
"Das wirbelt einfach Emotionen wieder auf, die eigentlich schon vor einem halben Jahr passiert sind, versteht Ihr?", so die 28-Jährige.
Sie sei froh, dass sie aktuell bei Ihren Eltern sei. "Die fangen mich auch immer gut auf", ergänzt die Reality-Darstellerin. Ebenso bedankt sie sich bei ihren Fans für deren positive Nachrichten, die ihr auch sehr geholfen hätten.
"Aber trotzdem ist es ein Wirbelsturm in einem drinnen", setzt Stella Stegmann hinzu.
Es sei daher gegenwärtig "nicht so easy" für sie, etwa Fragen ihrer Follower zu beantworten, bittet die 28-Jährige zum Abschluss um Verständnis und ringt abermals mit Tränen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana