"Love Island"-Siegerin Stella Stegmann ganz offen: "So viel geheult"

München/Frankfurt am Main - "Es ist intensiv, es ist super emotional! Ich habe in den letzten zwei Wochen auch so viel geheult", gesteht "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einem emotionalen Statement auf Instagram.

"Love Island"-Gewinnerin Stella Stegmann (28) machte im letzten Jahr auch als erste offen bisexuell lebende "Bachelorette" Schlagzeilen. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Sie wolle ihren Fans berichten, "wie man sich fühlt nach der Ausstrahlung von einem Format, in dem man mit dabei war", erklärte die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchnerin am Beginn einer Story vom Montagabend.

Damit meine sie natürlich "Love Island VIP", setzt die 28-Jährige hinzu und beginnt: "Es ist so viel! Man kommt erst mal wirklich gar nicht klar!"

Der Grund sei unter anderem die lange Zeit, zwischen der Aufnahme der Show in Griechenland und der Ausstrahlung des Finales, erläutert die Influencerin und ringt dabei mit Tränen.

Auch das Mitverfolgen der einzelnen Episoden habe sie teils überfordert, da Stella hierdurch erst bewusst geworden sei, was andere Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Interviews negatives über sie gesagt hätten.

Es habe die Münchnerin aber auch sehr emotional berührt, "wie cute" sie und ihr "Love Island"-Partner Josh (29) in der Show anzusehen seien und "wie schön er über mich geredet hat".