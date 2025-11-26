Bei "Love Island" masturbiert: Stella und Josh verraten, was nicht gezeigt wurde

München/Frankfurt am Main - "Wir erzählen Euch jetzt Dinge, die bei ' Love Island ' nicht gezeigt wurden", mit dieser Ankündigung beginnt ein Instagram-Reel , in dem das Sieger-Pärchen der Show - Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29) - gemeinsam auftreten.

Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29) gewannen zusammen bei "Love Island VIP". Erst kürzlich bestätigten sie auf Instagram, dass sie weiterhin ein Paar sind. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Der aus Monaco stammende Musiker kommt dabei auch auf ein sehr heikles Thema zu sprechen: "Du hast Dich zweimal in der Villa masturbiert, das die haben nicht gezeigt", wendet er sich in gebrochenem Deutsch an die in Frankfurt am Main geborene Influencerin.

"Zum Glück haben sie das nicht gezeigt", erwidert Stella lachend.

Die 28-jährige Münchnerin habe sich etwa selbst befriedigt, als sie früh am Morgen neben dem 29-Jährigen im Bett gelegen habe, heißt es weiter.

Josh betont zudem, dass er die Selbstbefriedigung seiner Partnerin im Bett gespürt habe. Er sei aber zu diesem Zeitpunkt zu müde gewesen, um darauf zu reagieren.

Ein weiteres Mal habe die Influencerin während der täglichen Dreh-Pause masturbiert, die es immer zur Mittagszeit gegeben habe.