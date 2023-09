Zuschauer-Lawine bei "Love Island": Dieses Couple fliegt knallhart raus

Griechenland - Die letzte Woche " Love Island " läuft! In Folge 13 wird gekorbt, gezweifelt, (neu) vercoupled und rausgevoted. Live kommentiert von den RTLZWEI-Legenden Paco Herb (27) und Beton-Mischa Mayer (31). Alles wie immer "suuuuper spannend" - findet zumindest Moderatorin Sylvie Meis (45), die in der Live-Show viele Sätze aufs Ohr bekommt und wie ein Papagei nachplappert.

Fabi hätte sich "gewünscht, dass du das früher machst". Mittlerweile ist Alessa zu fest in seinem Herzen. Er schlägt die Möglichkeit, Jeanine mit in die Casa Amor zu nehmen, aus. Der finale Todesstoß für die 27-Jährige.

Brief-Brainstorming (im Rahmen der Möglichkeiten) bei Luca (27, l.) und Derryl (30). © RTLZWEI

Bei der letzten Paarungszeremonie fanden Derryl (30) und Evi (28) zueinander. Allerdings haben der Hotelfachfrau die neuen Granaten Jan (27) und Leandro (23) den Kopf verdreht.

Davon weiß der Schweizer zwar nichts, schreibt ihr aber dennoch einen Brief. Da er aber nicht weiß, wie er einsteigen soll, holt er sich Luca (27) dazu. Und die beiden Super-Brains bekommen ein Ergebnis zustande, dass ein Fünfjähriger nicht besser hätte schreiben können.

"Hey Evi. Der Terminator ist auf der Liege in der Casa Amor in Gedanken bei dir. Trotz der neuen Granaten ist für mich hier nur eine Frau interessant für mich und die bleibst du." Und so weiter und so fort. Es wird qualitativ nicht besser. Am Ende noch sein Name, ein paar Smileys - fertig ist der Kinderbrief.

Evi ist überrumpelt, es kullern sogar Tränen: "Ich find sowas immer voll toll. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet."