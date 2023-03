Gregor Gysi zu Gast bei "maischberger" zum Thema Ukrainekrieg

Moderatorin Sandra Maischberger (56). © WDR/Thomas Kierok

Die Marathonsitzung im Kanzleramt muss also eine zweite Runde drehen. Der Ampel-Koalitionsausschuss hat sich trotz 20-stündiger (!) Verhandlungen nicht auf ein Maßnahmenpaket verständigt. Der Ausschuss mit Spitzenvertretern von SPD, Grünen und FDP will demnach am Dienstag weiterverhandeln.

Es geht um die Zukunft des Autobahn-Ausbaus, den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen bzw. deren Verbotswunsch durch Robert Habeck (53, Grüne), die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung sowie um die Ausgestaltung des Bundeshaushalts insgesamt.

Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) beschrieb die Lage am Montagmorgen auf Twitter lediglich mit den Worten "Ideenreichtum, Schlafmangel" ... Klingt nicht gewaltig!

