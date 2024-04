Beef bei "Make Love, Fake Love": "Habe keine Lust mehr auf den ständigen Schw***-Vergleich!"

Griechenland - In Folge 8 von " Make Love, Fake Love " erwarten Antonia Hemmer (26) gleich vier (!) neue Männer, sehr zum Missfallen der anderen sechs Kandidaten.

"Das ist ja wie im Schlaraffenland: Ein Boy ist heißer als der andere! Mir gefällt es hier, wurde gerne noch ein bisschen verlängern, wenn ich kann", so die 26-Jährige begeistert im Einzel-Interview.

Natürlich absolut kein Problem für die sechs Verbliebenen. Nico war sich sogar sicher, eh der männlichste Kandidat in der Villa zu sein. Dennis habe dafür aber - nach eigenen Angaben - die "größten Eier".

Zunächst flatterte nur eine neue Botschaft von Janin Ullmann (42) in die Villa. Alle Kandidaten mussten unter der Aufsicht eines Drill Instructor (alias Antonias Vater Oliver, der aber zunächst unerkannt blieb) bei sogenannten "Testosteron-Spielen" ihre Männlichkeit unter Beweis stellen.

Antonias Papa beriet seine Tochter Antonia (26) und Janin Ullmann (42, r.) beim Showdown. © RTL

Zumindest einer der Neuen ist aber auf jeden Fall vergeben - Freundin Maria wurde in der Partner-Villa schon allein bei seinem Anblick auf dem Bildschirm ganz nervös. Dabei war (noch) gar nichts vorgefallen.

Ein Zustand, von dem Xanders Freundin Lisa nur träumen kann. Zwischen Antonia und ihrem Partner geht es weiter heiß her: Wann immer sich die Gelegenheit bietet, knutschen die beiden oder tauschen Zärtlichkeiten aus.

Ausgerechnet Antonias Papa bestärkt seine Tochter dann auch noch in ihrer Annahme, Xander sei definitiv Single. Er sei am "reifsten", ist sich Oliver sicher.

Die 26-Jährige ist so glücklich über die Aussage ihres Vaters, dass sie diese direkt an Xander weiterträgt. Allerdings nur, nachdem er ihr per "kleinen Fingerschwur" schwören musste, es nicht weiterzuerzählen und ihren Vater ja nicht zu enttäuschen.

"Ich enttäusche niemanden", so Xander darauf. Außer vielleicht Freundin Lisa in der Nachbarvilla, die während eines Spiels unter den Partnern zugibt, ihm nicht mehr vollständig zu vertrauen.