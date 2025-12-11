Er wollte ins Sommerhaus: Kandidat tritt voll ins Freundin-Fettnäpfchen
Griechenland - Die Single-Lady Elena Miras (33) taut in Folge 2 von "Make Love, Fake Love" immer weiter auf - so auch die Männer ... und einer von ihnen sogar etwas zu sehr.
Bereits in der ersten Folge verplapperte sich Kandidat Alex Z. (30) gleich zweimal. Elenas Vertrauen zu ihm lässt seitdem mehr und mehr nach. Ihm folgt nun auch Kandidat Johannes (32) - bei einem zweisamen Gespräch mit Elena tritt er mit seinen Worten voll ins Fettnäpfchen!
Eigentlich will er nur erklären, wie er zum Trash-TV gekommen ist. "Da hab ich überlegt, was man machen kann, und dachte ans Sommerhaus der Normalos." Wie bitte? Ein Pärchen-Format?
"Ey, Sommerhaus kannst du nicht machen. Dann hast du eine Freundin", realisiert Elena schnell. "Wie?", fühlt sich der Blondie sichtlich ertappt. "Ich habe keine Freundin."
Johannes probiert, sich aus der Situation zu kämpfen und behauptet, dass er keine Ahnung von Trash-TV habe. Doch auf diese Aussage gibt Elena reichlich wenig.
"Jetzt glaub ich dir auch nicht mehr", stellt die temperamentvolle Schweizerin klar.
Dieser Kandidat muss die Show verlassen
Johannes macht sich die ganze Zeit Gedanken über seinen Versprecher. "Ich hab ihren Kopf gerade gef***t", erzählt er seinen Mitstreitern.
Was den Männern zum Nachteil werden könnte, ist der neue Kandidat Patrick, auch genannt "Papa" (27). Dem Namen macht er alle Ehre, denn der Sonnyboy hat bereits zwei Kinder. Elena, die selbst Mama einer Tochter ist, freut sich darüber ganz besonders. "Schön, dass du Kinder hast. Mag ich", strahlt die 33-Jährige über beide Ohren.
Am Ende der Folge kommt es zu einem spontanen Showdown, bei dem die Single-Lady einen Kandidaten aus der Show kickt.
Entgegen vieler Erwartungen schickt sie Marvin (27) nach Hause. Seine Mitstreiter scheinen sichtlich überrascht, doch Elena ist sich sicher, "dass er in einer Beziehung ist".
Ob Marvin nun zu den Vergebenen gehört oder nicht, erfahrt Ihr allerdings erst in der nächsten Folge - diese und alle weiteren erscheinen immer donnerstags auf RTL+.
