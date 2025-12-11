Er wollte ins Sommerhaus: Kandidat tritt voll ins Freundin-Fettnäpfchen

Griechenland - Die Single-Lady Elena Miras (33) taut in Folge 2 von " Make Love, Fake Love " immer weiter auf - so auch die Männer ... und einer von ihnen sogar etwas zu sehr.

Kandidat Johannes (32) verplappert sich und lässt Elena Miras (33) zweifeln. © Bildmontage: RTL; RTL / Jörn Strojny

Bereits in der ersten Folge verplapperte sich Kandidat Alex Z. (30) gleich zweimal. Elenas Vertrauen zu ihm lässt seitdem mehr und mehr nach. Ihm folgt nun auch Kandidat Johannes (32) - bei einem zweisamen Gespräch mit Elena tritt er mit seinen Worten voll ins Fettnäpfchen!

Eigentlich will er nur erklären, wie er zum Trash-TV gekommen ist. "Da hab ich überlegt, was man machen kann, und dachte ans Sommerhaus der Normalos." Wie bitte? Ein Pärchen-Format?

"Ey, Sommerhaus kannst du nicht machen. Dann hast du eine Freundin", realisiert Elena schnell. "Wie?", fühlt sich der Blondie sichtlich ertappt. "Ich habe keine Freundin."

Johannes probiert, sich aus der Situation zu kämpfen und behauptet, dass er keine Ahnung von Trash-TV habe. Doch auf diese Aussage gibt Elena reichlich wenig.

"Jetzt glaub ich dir auch nicht mehr", stellt die temperamentvolle Schweizerin klar.