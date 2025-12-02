"Make Love, Fake Love"- Paul offenbart: Deshalb war Karina nicht die Richtige für ihn
Berlin - Nach "Make Love, Fake Love" verrät Paul Aubster (29), wie es um sein Liebesleben steht, wer sein heimlicher Reality-Crush ist und weshalb Karina Wagner (29) für ihn nicht infrage kam.
"Ich bin nach wie vor single. Ich habe ein lustiges Jahr hinter mir", verrät die Reality-Bekanntheit im Interview mit "trashkurs".
Er habe zwei "Situationships" und mehrere Dates gehabt. Doch die Richtige war nicht darunter. Auch bekannte Gesichter seien nicht dabei gewesen. "Ich möchte nicht Leute aus dem Reality daten (...). Ich glaube, das ist was für eine kurze Liaison anstatt was Längeres", so der 29-Jährige.
Rückblickend auf seine Zeit bei "Make Love, Fake Love" ist ihm heute klar: Auch Karina wäre nicht die Richtige für ihn gewesen. Ein Grund dafür sei die große Entfernung – er lebt in Berlin, sie in Lüneburg. "Draußen hätte ich sie so auch nicht kennenlernen wollen. Also wenn ich sie auf der Straße sehen würde, würde ich sie nicht unbedingt ansprechen", erklärt Paul.
Trotzdem wünsche er ihr alles Gute für ihre Zukunft. Seit Dezember ist die Influencerin in einer Beziehung mit Reality-TV-Teilnehmer Steffen Vogeno (27). In wenigen Wochen erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind.
Paul Aubster offenbart seinen Reality-Crush
Paul gewährt noch weitere private Einblicke in sein Liebesleben. So erzählt er, dass er vor Kurzem etwas mit einer Frau hatte, die in der neuen "Bachelor"-Staffel als Kandidatin dabei ist. Wie sie heißt und ob die neue Staffel bereits abgedreht ist, möchte er allerdings nicht verraten.
Sein absoluter Reality-Crush sei Alexandra Leonhard aus "FBoy Island". "Die ist richtig cool, richtig hübsch", schwärmt der 29-Jährige. Er habe mit ihr bereits Kontakt über Instagram aufgenommen. Ein Treffen hat noch nicht stattgefunden.
Auch über eine andere Frau äußert er sich sehr deutlich. "Ich liebe Désirée Nick. Das ist für mich eine absolut Grand Dame des Fernsehens", so Paul.
Nick würde Berlin perfekt widerspiegeln. "Ich wäre schon gerne mal in einem Format mit ihr zusammen", erzählt er.
Fans können Paul zurzeit bei "Forsthaus Rampensau" sehen. Die nächsten zwei Folgen laufen am 4. Dezember 2025 bei Joyn.
Titelfoto: Screenshot/trashkurs