Verplappert! Vergebener Mann fliegt nach nur wenigen Stunden in Datingshow auf

Griechenland - Endlich lernt die neue Single-Lady Elena Miras (33) ihre Männer kennen - doch schon in Folge 1 von " Make Love, Fake Love " verplappert sich ein Kandidat gehörig! Nicht nur im Gespräch mit Elena, sondern auch noch vor den anderen Männern ...

Elena Miras (33) ist die neue Single-Lady der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love". © RTL

Für Alex Z. (30) dürfte es in Staffel vier der Dating-Show ein recht kurzer Auftritt werden - und das nicht nur, weil der 30-Jährige aussieht wie der jüngere Bruder von Elenas Ex-Freund Mike Heiter (33).

Während Alex im ersten Gespräch mit der rassigen Brünetten zunächst punkten kann, auf Elena den Eindruck macht, Single zu sein, leistet er sich schon im zweiten Gespräch mit der Single-Lady einen Fauxpas, der ihn den Aufenthalt in der Show kosten könnte!

"Furzt deine Freundin vor dir?", will Elena von dem angeblichen Single-Mann wissen, während dieser ihr die Schlafgemächer der Männer zeigt, woraufhin Alex ohne drüber nachzudenken ein "Nein" entgegnet - und damit nicht gerade die Antwort liefert, die die 33-Jährige hören wollte.

Denn richtig wäre natürlich gewesen, zu sagen: "Ich hab keine Freundin." "Der hat sich gerade verraten!", ist die Schweizerin daher fassungslos, während der Bottroper nur beschämt vor sich hin grinst.

Doch damit nicht genug! Nur wenige Momente später plaudert der 30-Jährige nämlich auch noch vor den übrigen Herren aus dem Nähkästchen, verrät zunächst, dass sein Spitzname "Mango" laute, weil er die süßen Früchte täglich verspeisen würde.