Verplappert! Vergebener Mann fliegt nach nur wenigen Stunden in Datingshow auf
Griechenland - Endlich lernt die neue Single-Lady Elena Miras (33) ihre Männer kennen - doch schon in Folge 1 von "Make Love, Fake Love" verplappert sich ein Kandidat gehörig! Nicht nur im Gespräch mit Elena, sondern auch noch vor den anderen Männern ...
Für Alex Z. (30) dürfte es in Staffel vier der Dating-Show ein recht kurzer Auftritt werden - und das nicht nur, weil der 30-Jährige aussieht wie der jüngere Bruder von Elenas Ex-Freund Mike Heiter (33).
Während Alex im ersten Gespräch mit der rassigen Brünetten zunächst punkten kann, auf Elena den Eindruck macht, Single zu sein, leistet er sich schon im zweiten Gespräch mit der Single-Lady einen Fauxpas, der ihn den Aufenthalt in der Show kosten könnte!
"Furzt deine Freundin vor dir?", will Elena von dem angeblichen Single-Mann wissen, während dieser ihr die Schlafgemächer der Männer zeigt, woraufhin Alex ohne drüber nachzudenken ein "Nein" entgegnet - und damit nicht gerade die Antwort liefert, die die 33-Jährige hören wollte.
Denn richtig wäre natürlich gewesen, zu sagen: "Ich hab keine Freundin." "Der hat sich gerade verraten!", ist die Schweizerin daher fassungslos, während der Bottroper nur beschämt vor sich hin grinst.
Doch damit nicht genug! Nur wenige Momente später plaudert der 30-Jährige nämlich auch noch vor den übrigen Herren aus dem Nähkästchen, verrät zunächst, dass sein Spitzname "Mango" laute, weil er die süßen Früchte täglich verspeisen würde.
Make Love, Fake Love Staffel 4: Vergebene Ladys beziehen "Freundinnen-Villa"
"Weißt du, wie du die am besten schälst?", will einer seiner Mitstreiter dem Konkurrenten wohl nur einen Tipp mit auf den Weg geben, woraufhin Alex jedoch unverblümt erklärt, dass er sich seine Mangos täglich von jemand anderem schälen lasse - und vielsagend grinst.
"Er hat sich einfach am ersten Tag verraten", ist sich David (27) nach dieser Offenbarung ebenso sicher wie Elena, dass das Mike-Heiter-Double in festen Händen ist.
Die vergebenen Ladys - darunter auch ein Boy - haben derweil die "Freundinnen-Villa" bezogen, von wo aus sie das Treiben ihrer Männer beobachten können. Und schon bei den ersten Bildern, in denen die Herren um Elenas Herz buhlen, geht einigen Frauen ordentlich die Düse!
Streaming-Tipp: Folge 1 von "Make Love, Fake Love" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.
Titelfoto: Bildmontage: RTL