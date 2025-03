Große Augen in Datingshow: "Er hat auf jeden Fall die Zunge drin gehabt"

Griechenland - Ist Karina Wagner (28) bei " Make Love, Fake Love " auf der richtigen Fährte? Ihre Connection zum scheinbaren Favoriten Maurice (27) wird immer stärker und so wundert es nicht, dass der Wahl-Franzose auch immer eifersüchtiger auf die anderen Boys wird. Aber ist er selbst überhaupt Single?

Karina Wagner (28) schmust vor allen anderen mit Maurice (27). © RTL

Oliver (26) schmiedet Pläne. Er wolle endlich den Love-Key haben, um dann in Karinas vier Wänden ... zu reden! Maurice kauft ihm das nicht ab, glaubt vielmehr: "Ballern will der!"

Doch der Boxer aus Münster schüttelt den Kopf. Der "Favorit" hakt nach: "Willst du nicht machen im Fernsehen?" Machen würde er das schon. "Es kommt, wie es kommt. Aber ich würde nur reden."

Maurice ist nach wie vor genervt, dass die Single-Lady von A nach B springt, hier mal knutscht, da mal fummelt. Hat er sich halt das falsche Format ausgesucht. Am Ende des Tages bekommt er aber doch meistens, was er will.

Auf dem Daybed schmust er mit ihr vor allen anderen. Das ist eine neue Stufe, die auch Karina besteigt. "Die hassen mich doch schon da drin alle", vermutet die Lüneburgerin.