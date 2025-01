Fremdscham-Moment beim ersten Kuss! Single-Lady tritt Kandidat "bös' in die Eier"

Griechenland - Single-Lady Karina Wagner (28) kommt ihren Männern in Folge 2 von " Make Love, Fake Love " allmählich näher - bis sogar der erste Kuss zwischen der Lüneburgerin und einem ihrer Liebes-Anwärter fällt! Der sorgt bei der 28-Jährigen allerdings für eine herbe Enttäuschung - und Fremdscham-Gefühle beim Zuschauer ...

Der zeigt bei der schönen Brünette jedoch keine große Wirkung - ganz im Gegenteil! "Das war ein Bussi …", zeigt sie sich angesichts des kurzen Schmatzers hinterher enttäuscht und fühlt sich in ihrem Gefühl bestätigt, dass es sich bei Cansin um einen der vergebenen Männer handeln könnte.

Obwohl Karina dem 24-Jährigen sogar mehrfach tief in die Augen schaut und damit die perfekte Vorlage liefert, kneift Cansin immer wieder - sehr zur Verwunderung der 28-Jährigen. "Es ist doch jetzt nicht so schwer, einfach meinen Kopf zu nehmen?", wundert sich Karina, als beim Abschied dann doch noch der ersehnte Kuss fällt.

Breit grinsend und selbstsicher verschwindet der Tattoo-Fan mit der Dame des Begehrens in ihrem privaten Bereich hinter der Villa und hüpft mit Karina in den Whirlpool, doch entgegen seiner vorigen Ansagen, ordentlich Gas geben zu wollen, kommt Cansin Kuss-technisch einfach nicht aus dem Quark.

Kandidat Cansin (24) hatte schon beim Auftakt der neuen Staffel der Datingshow großes Interesse an der diesjährigen Single-Lady bekundet. Umso größer ist die Freude bei dem Hessen, als Karina ihn als Begleitung für ihr erstes Date auswählt.

Cansin (24) spuckt erst große Töne, vergeigt den ersten Kuss mit Single-Lady Karina (28) dann aber. © RTL / Pervin Inan-Serttas

Cansin hat nach seinem Date nämlich ein tolles Gefühl - und fällt aus allen Wolken, als die beiden später nochmal über den "Schmatzer" sprechen!

"Ich wollte so ein bisschen Gentlemen-like machen und nicht übertreiben", erklärt er seine Zurückhaltung und bittet Karina - quasi zur Wiedergutmachung -, noch einmal mit ihm "nach oben" zu verschwinden. Das plumpe Angebot schlägt die Lüneburgerin jedoch vehement aus und sorgt damit für weitere Zweifel beim eigentlich selbstbewussten Hessen.

"Die hat mir grad' bös' in die Eier getreten", beschwert sich Cansin angesichts des Korbs wenig später bei Konkurrent Maurice (27) und macht eine vielversprechende Ankündigung: "Nächstes Mal mach' ich so asoziale Randale! Wenn sie den Fuckboy will, kriegt sie den Fuckboy". Wumms!