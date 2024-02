Make Love, Fake Love: "Für mich verdächtig offensiv" - enttarnt Antonia den ersten Vergebenen?

Griechenland - Bei " Make Love, Fake Love " kämpfen Julian (26) und Xander (25) in einem actionreichen Quad-Rennen um ein Einzeldate mit Antonia Hemmer (23).

Für die 23-Jährige kommt das alles viel zu plötzlich: "Oh Gott, ich bin gerade echt überfordert."

Doch plötzlich rauscht ein Quad mit einem neuen Teilnehmer James (29) herbei. Der übernimmt freudestrahlend das Date mit Antonia und schickt den sichtlich genervten Julian zurück in die Villa.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Der Treppenliftverkäufer erklärt, er sei sehr authentisch. Vor der Sendung habe er jedoch mit seinen Freunden gewitzelt, dass er auch perfekt als vergebener Mann bei der Show hätte mitmachen können, denn er sei "ein guter Schauspieler". Die Aussage irritiert Antonia logischerweise, die kess wissen will: "(...) wenn ich mit dir zusammen bin, wirst du mich auch das ein oder andere Mal anlügen?".

Am Ende gewinnt Julian das romantische Picknick-Date mit der 23-Jährigen. Die möchte direkt einmal wissen, wie sie sich denn sicher sein kann, dass er auch wirklich Single ist.

In drei Runden liefern sich die beiden einen turbulenten und vor allem staubigen Kampf, bei welchem Antonia eine gehörige Ladung Dreck ins Gesicht fliegt.

Bei der "Pink Party" wird ausgelassen getanzt und geflirtet. © RTL Deutschland

Am Abend findet dann eine "Pink Party" mit rosa Cocktails und Zuckerwatte statt.

Zur Begrüßung erwartet Antonia eine ganz besondere Überraschung: ein neuer Single-Mann! Dustin (33) steckt in einem überdimensionalen Barbie-Karton und winkt der 23-Jährigen freudig zu, die ihn zunächst für eine Puppe hält.

"Schon mal so ein großes Geschenk ausgepackt?", will er verschmitzt wissen und macht Antonia direkt Komplimente für ihr Aussehen. Der selbsternannte Tantra-Fan kommt auch bei Hemmer gut an:

"Ein hübscher Mann, groß. Er war direkt mein Ken". Bei den restlichen Männern kommt noch ein neuer Kandidat natürlich weniger gut an.