Make Love, Fake Love: Achtung, Antonia! Haben DIESE Boys eine Freundin?

In der zweiten Staffel "Make Love, Fake Love" sucht Antonia Hemmer (23) die große Liebe und versucht, alle Vergebenen zu enttarnen. © RTL/ITV Studios Germany

Eine ganz klare Sache scheint es bei Dustin (33) aus Hürth zu sein. 2021 war der Immobilienmakler bei "Milf or Missy" (M.O.M.), ging als Paar mit Lisa Marie Sauer raus, die ihrerseits schon in der ersten "Temptation Island"-Staffel zugegen war. Aber sind die beiden noch immer zusammen?



"Noch nicht so ganz entlarvt" hat sich in Martins Augen Okan (28). Der gebürtige Münchner hat allerdings ein sehr markantes Tattoo an seinem linken Unterarm, das auch im Trailer im Zusammenhang mit einer vergebenen Frau zu sehen ist. Enttarnt?!

Klare Sache fürs Trashkurs-Team auch bei Alexander "Xander" (25) aus München. Bei Instagram folgt ihm Lisa Postel, die eine der Frauen in der Villa der Vergebenen ist. Sie wiederum folgt unter anderem auch Xanders Schwester, kommentiert und likt fleißig ihre Beiträge. "Lisa muss zu Xander gehören", ist sich Lena sicher.

Während sich bei Manuel (26) aus Villingen-Schwenningen die Geister scheiden, sieht es bei Saarbrücker Julian (26) schon etwas anders aus. Er war bereits bei "First Dates", "Rate My Date" und "Take Me Out XXL". Bei einer Instagram-Abstimmung von Trashkurs schätzen ihn die meisten Follower als Vergebenen ein. Behalten sie recht?