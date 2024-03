Make Love, Fake Love: Heiße Spiele für ein Date mit Antonia - "Müssen wir jetzt das Kissen bumsen?"

Griechenland - In Folge drei von " Make Love, Fake Love " geht der Kampf um Single-Lady Antonia Hemmer (23) so richtig los. Erste Eifersuchtsattacken und heiße Spiele erwarten die Kandidaten.

Mit Nico (27) geht die 23-Jährige besonders gern auf Tuchfühlung. © RTL

Beim Liebes-Drill-Spiel können die Männer dann Vollgas geben. Der Hauptgewinn? Ein Date mit Antonia. Das will sich Dennis (27) natürlich nicht entgehen lassen: "Müssen wir jetzt das Kissen bumsen?", hinterfragt er die Spielregeln noch einmal genau.

Tatsächlich müssen die Männer ein Kissen so lange penetrieren, bis der Ballon am Ende des Schlauches platzt. Also ganz nach Dennis Geschmack, denn laut Antonia denkt der eh immer so "versext". Die Jung legen sich "wie die Karnickel" ins Zeug, stellt sich lachend fest.



Sexy geht es auch beim "Ringe-Fangen" zu. Die befinden sich im Schritt der Singles und müssen erfolgreich zu Antonia gebracht werden.

Die freut sich: "Meine Finger sind da an Stellen gekommen, wo sie vielleicht nicht so oft in letzter Zeit waren."