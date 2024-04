"Make Love, Fake Love": Antonia hüpft zu Xander unter die Dusche - zu viel für Freundin Lisa

Griechenland - In der zehnten Folge " Make Love, Fake Love " springt Antonia Hemmer (24) zu Xander in die Dusche. Läuft Laurence ihm dennoch kurz vor dem Finale den Rang ab?

Ein Thema, dass die 24-Jährige aus gutem Grund beschäftigt. Betrug sei nämlich auch der Grund für die Trennung von Ex Patrick gewesen, wie sie Xander in trauter Zweisamkeit gesteht.

Antonia glaubt hingegen, dass Xander eigentlich ein sehr feiner Kerl und ehrlich ist. "Er würde wahrscheinlich keiner Fliege was zu Leide tun. Vor allem, wenn er eine Frau liebt. Wenn er sie nicht mehr lieben sollte, würde er das Ganze eher vernünftig beenden, statt jemandem das Herz zu brechen oder zu betrügen", sinniert sie im Einzelinterview.

"Alles ist so surreal, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich sitze hier und verstehe die Welt nicht mehr" Allerdings weiß sie auch, dass Xander nichts anderes hätte sagen können, wenn er das Spiel gewinnen will. Nichtsdestotrotz ist sie wütend und enttäuscht. Ihren Freund erkenne sie gar nicht wieder.

Ohne große Umschweife geht es am Dienstag ans Eingemachte. Xander greift Antonia Hemmer beim Knutschen zwischen die Beine an den Po. "Du hast einen sexy Arsch", flüstert er der Blondine zu und schwört dabei unter anderem auf seine Mutter, dass er keine Freundin hat.

Antonia weint, nachdem Dennis die Villa verlassen musste. © RTL

Laurence verschweigt zunächst gegenüber den anderen Männern in der Villa, wie weit er es mit Antonia beim Date getrieben hat. "Ich sag's mal so: Wissen ist Macht. Desto mehr Karten ich bei mir behalte, desto besser." Und er weiß: Die anderen Männer unterschätzen ihn, er hat aber eine Strategie.



Die offenbar aufzugehen scheint. Innerhalb kürzester Zeit macht der nämlich dem bisherigen Favoriten Xander Konkurrenz. "Ich bin richtig begeistert von ihm. Der hat mich schon richtig gecatcht. Der hat sich so schnell nach oben gekämpft, auch in meinem Herzen. Crazy." Xander und Laurence seien fast gleich auf, so Antonia weiter.

Marcel gibt noch nicht auf, versucht herauszufinden, wie es für ihn und Antonia weitergeht und verrät ihr unter vier Augen: Xander will nur das Spiel gewinnen. Antonia zeigt sich von der Offenbarung allerdings weniger begeistert und scheint ihm außerdem nicht so recht glauben zu wollen.

"Wenn er mit uns ist, ist er ganz anders. Er ist viel offener, er redet über jeden Müll", setzt er noch einen drauf und beteuert: Ihm geht es nicht um das Geld, sondern um Antonia.

Die beruhigt ihn: "Du stehst auf einem sehr guten Platz."