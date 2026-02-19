TV-Macho wird als Lügner enttarnt - Moderatorin muss eingreifen: "Werd' nicht respektlos!"

Griechenland - Im Finale der vierten Staffel " Make Love, Fake Love " muss sich Elena Miras (33) zwischen drei Männern entscheiden. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht weiß: Zwei von ihnen sind heimlich vergeben.

Elena Miras (33) erlebt im Finale eine faustdicke Überraschung. © RTL

Wie viele Zuschauer vermutlich bereits vermutet haben, knallt es gewaltig, als Elena die Wahrheit über Johannes (32) erfährt. Obwohl er am Ende nur den zweiten Platz belegt, schlägt der Schock über seinen verheimlichten Beziehungsstatus ein wie eine Bombe.

Immerhin war Elena ja von Minute eins fest davon überzeugt gewesen, Johannes sei solo. So kann man sich irren.

"Ich würde mich trennen, aber sofort. Überdenk dir das alles!", redet Elena Christina ins Gewissen, nachdem diese ihren Partner wieder in die Arme schließen durfte. Und an Johannes gerichtet: "Mir ist schlecht, wenn ich das anschaue, mir ist schlecht von diesen Lügen! Aggressiver Typ, wer denkst du, wer du bist?!"

Der 32-Jährige, der bereits während der Staffel nicht besonders viele Sympathiepunkte sammeln konnte, schießt sofort zurück: "Jetzt geht's los, jetzt heult sie gleich wieder." Da muss sogar die Moderatorin Sandra (26) eingreifen und ihn ermahnen: "Johannes, werd' nicht respektlos hier!"

Von einem friedlichen Abgang kann hier also absolut nicht die Rede sein.