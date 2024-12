Martin Rütter erklärt: Das ist wichtig, wenn Ihr Euren Hund ins Bett lasst

Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter (54) erklärt, worauf man achten muss, wenn man seinen Vierbeiner ins Bett lässt. (Archivfoto) © imago/APress

Doch wie stehen Experten eigentlich dazu, die Fellnase zwischen die Laken zu lassen? In der NDR-Sendung "DAS!" hat Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter (54) dazu Stellung genommen.

"Man muss natürlich ein paar Sachen beachten. Wenn ich einen Säugling habe, muss man schon sehen, dass das eine Keimbelastung ist. Das ist auch ein Gesundheitsrisiko für ein Baby", verdeutlichte der gebürtige Duisburger.

Für einen erwachsenen Menschen sei das aber kein Problem - und erzieherisch schon gar nicht. Rütter dazu: "Es wird ja immer so gesagt: 'Oh, der Hund geht auf die Couch oder aufs Bett, jetzt will der morgen die Weltherrschaft'. Also der einzige Grund, warum ein Hund aufs Bett klettert, ist: Es ist bequem."

Wenn man den Vierbeiner also neben sich liegen haben wolle, könne man das bedenkenlos tun. "Ich rate den Leuten immer nur, dem Hund beizubringen, dass man entscheiden darf, wann. Wenn der Hund klitschnass nach Hause kommt und er macht dann eine Bombe ins Bett, ist es auch nicht schön", so der 54-Jährige.