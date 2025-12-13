"Martin Rütters Tierheimhelden": Freche Schafe bringen Detlef Steves in Bedrängnis

Bad Karlshafen - Das Team von "Martin Rütters Tierheimhelden" besucht in der Samstag-Folge der Reportage-Reihe den "Tierhafen" in Bad Karlshafen, doch dort trifft Detlef "Deffi" Steves (56) nicht nur auf Hunde und Katzen , sondern auch auf Schafe, die für einigen Trubel sorgen.

Der ehemalige Gastronom Detlef "Deffi" Steves (56) ist Teil des Teams von "Martin Rütters Tierheimhelden". © RTL/Mina TV

In dem Tierheim der nordhessischen Kurstadt lebt eine kleine Schafherde, der auch eine Ziege angehört, und die Schafe brauchen alle eine Pediküre - ihre Klauen müssen geschnitten werden.

Schon beim Treiben der Herde zu einem umzäunten Areal zeigen die Schafe, dass sie durchaus eigensinnig unterwegs sind. Doch es gelingt vorerst, die Tiere in einem Schuppen einzusperren. "Deffi" kommt hinzu, als ein Kamerun-Schaf bereits in einem Gestell fixiert ist und die Klauen geschnitten bekommt.

"Darf ich den mal am Bauch grabbeln?", schließt der 56-Jährige das Schaf sofort in sein Herz.

Tierpflegerin Fabienne Pöttner (31) erklärt, was es beim Schneiden der Klauen zu beachten gilt, doch der ehemalige Gastronom ist ganz auf das Tier fixiert: "Gefällt Dir das? Das ist schön, in der Sonne liegen, den Bauch gekrault bekommen, möchtest Du noch eine Piña Colada?"

Im Anschluss soll der 56-Jährige ein zweites Tier aus dem Schuppen holen: "Bringst Du einen Großen raus?", lautet der Auftrag, doch dabei geht alles schief.