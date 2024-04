ProSieben besiegt! Joko und Klaas übernehmen am Sonntag für 24 Stunden den Sender

Unterföhring – Zum großen Show-Jubiläum sollte es endlich so weit seit. Bei " Joko & Klaas gegen ProSieben " holt sich das Moderatoren-Duo am Dienstagabend einen noch nie da gewesenen Preis.

Mit Erfolg. Die Entertainer wollten die 24 Stunden gewinnen. Und genau das sollte ihnen zur 50. Ausgabe auch gelingen. Am Sonntag (21. April) übernehmen Joko und Klaas für einen ganzen Tag den Sender.

Schon zu Beginn der Sendung wurden die beiden durch den Off-Sprecher dazu provoziert, volles Risiko zu gehen: "Gehen sie in die Geschichte als feige Feiglinge ein, deren Anwesenheit auf Erden nur dazu dient, Feigheit zu demonstrieren?", gab er die Zielrichtung der Jubiläumsshow schon fast vor.

Sollten sie im Gegenzug das Endspiel für sich entscheiden können, warten statt nur 15 Minuten sagenhafte 24 Stunden Sendezeit, in der allein nur die beiden entscheiden, was laufen wird.

Wie in der Vorwoche entschieden sich die beiden auch in Folge 2 der 7. Staffel für die neu eingeführte "Risikovariante".

Juhu-biläum: Klaas Heufer-Umlauf (40, l.) und Joko Winterscheidt (45) holen sich in der 50. Ausgabe den Mega-Preis. © Seven.One / Nadine Rupp

Mit 39 von den 50 Versuchen ging es in Runde 2: Bei "Und ründlich grüßt das Murmeltier" gab es sechs Aufgaben innerhalb von 120 Sekunden zu lösen. Nach drei Versuchen ging es in das nächste Spiel.



Für "The Muted Singer" werden nur vier Anläufe dafür verwendet, Lieder ohne Ton zu erraten. Die Jungs hatten nach dem holprigen Start einen ordentlichen Lauf.

Bei den Spielen vier ("0,63 m²"), viereinhalb ("Schere, Stein, Papier") und fünf ("Das 15-Fragen-Quiz mit der Chance auf eine siebenstellige Gewinnsumme") verbrauchten sie nur zehn Fehlversuche. Damit blieben zehn weitere für das Finale.

In "Das Gegenteil von …" las Steven Gätjen (51) Begriffe vor und Joko und Klaas mussten – ohne Absprachen – den identischen Gegenteilbegriff zu Papier bringen. Bereits beim dritten Anlauf ("Spielen") waren ihre Gehirne synchronisiert ("Arbeiten") und somit dürfen sie am Sonntag bestimmen, was bei ProSieben zu sehen sein wird.

Noch einmal alles Staffeln "Scrubs", aber mit spanischer Tonspur? Für 24 Stunden einen rückwärts tropfenden Wasserhahn zeigen, um die Arthouse- und Christopher-Nolan-Fans völlig zu begeistern?

Oder wird es wieder etwas, über das man Tage danach noch sprechen wird? Wir werden es am Wochenende erfahren.