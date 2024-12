"Masked Singer": Dieser Popstar steckte im Schneemann

Köln/München - In der vierten Folge der aktuellen Staffel " The Masked Singer " am Samstagabend auf ProSieben musste der Schneemann seine Maske fallen lassen.

Der Schneemann kann seine Nase abnehmen und als Mikrophon benutzen. Damit gab er dann "When you wish upon an Star" von Julie Andrews zum Besten. © Joyn/Willi Weber

Weil er für seine Darbietung des Disney-Klassikers "When You Wish Upon A Star" die wenigsten Stimmen der Zuschauer bekommen hatte, wurde der Schneemann enttarnt. Zum Vorschein kam Popsänger Lou Bega (49).

"Das Schönste war, einfach mal etwas machen zu dürfen, das so weit weg von dem ist, von dem man denkt, das man es ist", freute sich der Sänger auf der Bühne.

Lou Bega hatte 1999 mit "Mambo No. 5" einen Sommerhit gelandet. Der Song wurde auch in der aktuellen Staffel vorgetragen - allerdings vom "Lauch" Madita van Hülsen (43).

Bega verschleierte seine Identität in den ersten Folgen stattdessen unter anderem mit einem Lied von Udo Jürgens ("Immer wieder geht die Sonne auf").