"Masked Singer": Dieser US-Star steckte in der Wanze "Dude"

München/Köln - In einer neuen Folge " The Masked Singer " musste die Stinkwanze "Dude" ihre Hülle fallen lassen. Zum Vorschein kam der US-Musiker Evil Jared Hasselhoff (54).

Die Wanze "Dude" bekam von Publikum die wenigsten Stimmen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"The Masekd Singer war das lustigste, verrückteste Abenteuer", sagte der Bassist der "Bloodhound Gang" nach seiner Demaskierung. Die Wanze hatte zuvor vom Publikum die wenigsten Stimmen bekommen und musste daher ausscheiden.

Eine wirkliche Überraschung war es nicht: Das Publikum hatte mehrheitlich auf Hasselhoff getippt. In der Jury wurde derweil noch diskutiert: "Dein Englisch hört sich nicht so an, als würdest du aus einem Land kommen, in dem man Englisch spricht. Ich glaube, du willst uns auf die falsche Fährte führen", so Gast-Juror Conchita Wurst (37).

Auch Chris Tall (34), der auf Marc Terenzi tippte und Verona Pooth (57), die den Basketball-Spieler Dennis Schröder vermutetet, lagen falsch.

Hasselhoff ist im deutschen Fernsehen kein Unbekannter: So war der Wahl-Berliner schon mehrfach in ProSieben-Shows wie im "Duell um die Welt" mit Joko und Klaas dabei und nahm auch an der Wok-WM teil.