Erster "Masked Singer" enttarnt: Barbara Becker muss nach Show eins gehen

München - Einem Smiley vergeht früh das Lachen: Designerin Barbara Becker ist als erste Prominente in der neuen Staffel von " The Masked Singer " enttarnt worden. Die 59 Jahre alte Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker (57) steckte in einem von Kopf bis Fuß funkelnden Männchen mit breitem Lächeln und Baseballkappe.

Aus der Traum! Für "Smiley" Barbara Becker (59) ist die "The Masked Singer"-Reise schon vorbei. © Rolf Vennenbernd/dpa

Da ihr die Zuschauer für ihren Auftritt aber zu wenige Stimmen gaben, musste sie ihr wahres Ich zu erkennen geben. Auf dem Zettel hatte sie niemand.

Vor allem im Rateteam der Show war die Verwunderung groß. Verona Pooth (57) entfuhr ein schrilles "Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht!" Die beiden Promi-Frauen kennen sich seit Jahrzehnten. "Schatzilein!", rief Pooth der enttarnten Becker zu.

Die Moderatorin hatte mit ihren Mutmaßungen zuvor schwer daneben gelegen. Unter anderem tendierte sie dazu, einen Mann in dem Funkel-Frack zu vermuten. "Ich hab' da eine Männerstimme rausgehört", gab Pooth zu Protokoll, nachdem der Smiley "On Top of the World" von den Imagine Dragons gesungen hatte.

"Das war ein Mann, sagst du?", fragte ihr Rate-Kollege Edin Hasanovic (33), der sich als neuer "Tatort"-Kommissar mit unangenehmen Fragen auskennt. "Das ist eine Frau." Pooth ruderte nur teilweise zurück und bot eine Art Kompromiss an: "Also für mich ist das eine schöne Frau mit Männerstimme."

Die Moderatorin tippte dennoch auf einen Mann im "Smiley" - einmal auf Sänger Alvaro Soler (34), einmal auf Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33).