Erster "Masked Singer" enttarnt: Barbara Becker muss nach Show eins gehen
Von Jonas-Erik Schmidt
München - Einem Smiley vergeht früh das Lachen: Designerin Barbara Becker ist als erste Prominente in der neuen Staffel von "The Masked Singer" enttarnt worden. Die 59 Jahre alte Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker (57) steckte in einem von Kopf bis Fuß funkelnden Männchen mit breitem Lächeln und Baseballkappe.
Da ihr die Zuschauer für ihren Auftritt aber zu wenige Stimmen gaben, musste sie ihr wahres Ich zu erkennen geben. Auf dem Zettel hatte sie niemand.
Vor allem im Rateteam der Show war die Verwunderung groß. Verona Pooth (57) entfuhr ein schrilles "Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht!" Die beiden Promi-Frauen kennen sich seit Jahrzehnten. "Schatzilein!", rief Pooth der enttarnten Becker zu.
Die Moderatorin hatte mit ihren Mutmaßungen zuvor schwer daneben gelegen. Unter anderem tendierte sie dazu, einen Mann in dem Funkel-Frack zu vermuten. "Ich hab' da eine Männerstimme rausgehört", gab Pooth zu Protokoll, nachdem der Smiley "On Top of the World" von den Imagine Dragons gesungen hatte.
"Das war ein Mann, sagst du?", fragte ihr Rate-Kollege Edin Hasanovic (33), der sich als neuer "Tatort"-Kommissar mit unangenehmen Fragen auskennt. "Das ist eine Frau." Pooth ruderte nur teilweise zurück und bot eine Art Kompromiss an: "Also für mich ist das eine schöne Frau mit Männerstimme."
Die Moderatorin tippte dennoch auf einen Mann im "Smiley" - einmal auf Sänger Alvaro Soler (34), einmal auf Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33).
Neun maskierte Promis traten zum Start der neuen "The Masked Singer"-Staffel an
Die in München geborene Becker trauerte nach ihrer Enttarnung dem aufwendigen Kostüm nach. "Guck mal, wie viele einzelne Pailletten darauf genäht sind", sagte sie zu Moderator Matthias Opdenhövel (55). "Und deswegen ist es so ein bisschen schade."
Insgesamt traten zum Start der zwölften Staffel von "The Masked Singer" neun maskierte Promis auf. Opdenhövel wurde nicht müde zu betonen, dass auch "internationale Stars" darunter seien. Zum Teil wurde Englisch gesprochen.
Gleich bei der ersten Kandidatin, einem riesigen Kuss-Mund, griff Edin Hasanovic hoch ins Regal und tippte kühn auf Superstar Lady Gaga (39) - ein Gedanke, der selbst Opdenhövel kurz innehalten ließ.
Besonders gut kamen beim Publikum etwa eine mit Goldschmuck behangene Stinkwanze, ein Affe mit einem prachtvollen Kleid aus 4000 Federn und ein großes quietschendes Etwas an, das ein Hundekauspielzeug darstellen sollte.
Wobei Verona Pooth auch bei diesem tipptechnisch etwas ins Schleudern kam und auf "Riccardo Sebanotti" tippte - offenbar Riccardo Simonetti (32) meinend.
Verona Pooth und Chris Tall bilden festes Rateteam bei "The Masked Singer"
Darüber hinaus sind eine Nudel, ein Ei, ein Otter in Harry-Potter-Optik ("Harry Otter") und eine etwas missmutig dreinblickende Kuh noch im Rennen.
Neben den Masken ist auch das Rateteam in der Staffel neu. Verona Pooth bildet zusammen mit Komiker Chris Tall (34) die Stammbesetzung. Hinzu kommt von Folge zu Folge ein wechselnder Gast.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa