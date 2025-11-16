 809

"The Masked Singer": Im "Kiss"-Kostüm steckte ein Hollywood-Star!

The Masked Singer: In der zweiten Folge wurde wieder ein Promi enttarnt. Diesmal musste das Kiss-Kostüm die Hüllen fallen lassen.

Von Benedikt Zinsmeister

München/Köln - Der zweite "Masked Singer" musste am Samstagabend seine Verkleidung aufgeben und das Geheimnis darunter lüften. Im "Kiss"-Kostüm steckte Schauspielerin Brigitte Nielsen (62)!

Das "Kiss"-Kostüm konnte das Publikum nicht überzeugen.
Das "Kiss"-Kostüm konnte das Publikum nicht überzeugen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 1,85 Meter große Dänin erhielt für ihre Performance des Songs "Espresso" von Pop-Sängerin Sabrina Carpenter (26) die wenigsten Stimmen aus dem Publikum.

Es sei schade, dass sie jetzt schon nach Hause gehen müsse, sagte Nielsen. "Ich bin sehr, sehr dankbar. Es war eine wunderbare Experience."

Neben Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) saßen diesmal auch Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) von der Band "The Bosshoss" im Rate-Team bei "The Masked Singer".

Pooth hatte den richtigen Riecher und tippte darauf, dass sich Nielsen unter dem überdimensionalen Kussmund verbirgt. Tall hingegen vermutete Ex-"Spice Girl" Mel C (Melanie Chisholm, 51) darunter.

Völkel und Vollmer tippten auf eine "Grande Dame" und nannten Namen wie Model Anna Ermakova (25) und Sängerin Irene Sheer (76).

"The Masked Singer" Staffel 12: Brigitte Nielsen ist der zweite Promi der gehen muss

Brigitte Nielsen (62) wäre gern noch länger bei der Show dabei gewesen.
Brigitte Nielsen (62) wäre gern noch länger bei der Show dabei gewesen.  © Felix Hörhager/dpa
Für Barbara Becker (59) war bereits in der ersten Show Schluss.
Für Barbara Becker (59) war bereits in der ersten Show Schluss.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nielsen wurde vor allem als Darstellerin in Action-Filmen bekannt. 1985 spielte sie neben Arnold Schwarzenegger (78) die Hauptrolle in dem US-amerikanischen Barbarenfilm "Red Sonja".

Die 62-Jährige war in den vergangenen Jahren auch immer wieder in Reality-TV-Formaten zu sehen. 2012 wurde Nielsen bei der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur Dschungelkönigin gewählt.

Bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" performen Promis Songs, während ihre wahre Identität hinter aufwendigen Verkleidungen verborgen bleibt. Nur Stimme, ein paar kryptische Hinweise und die Fantasie der Zuschauer verraten, wer da wirklich auf der Bühne steht.

In der ersten Folge musste Designerin Barbara Becker (59) den Hut nehmen. Die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (57) versteckte sich unter dem "Smiley"-Kostüm. Sieben Masken sind jetzt noch im Rennen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

