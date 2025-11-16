"The Masked Singer": Im "Kiss"-Kostüm steckte ein Hollywood-Star!

München/Köln - Der zweite "Masked Singer" musste am Samstagabend seine Verkleidung aufgeben und das Geheimnis darunter lüften. Im "Kiss"-Kostüm steckte Schauspielerin Brigitte Nielsen (62)!

Das "Kiss"-Kostüm konnte das Publikum nicht überzeugen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 1,85 Meter große Dänin erhielt für ihre Performance des Songs "Espresso" von Pop-Sängerin Sabrina Carpenter (26) die wenigsten Stimmen aus dem Publikum.

Es sei schade, dass sie jetzt schon nach Hause gehen müsse, sagte Nielsen. "Ich bin sehr, sehr dankbar. Es war eine wunderbare Experience."

Neben Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) saßen diesmal auch Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) von der Band "The Bosshoss" im Rate-Team bei "The Masked Singer".

Pooth hatte den richtigen Riecher und tippte darauf, dass sich Nielsen unter dem überdimensionalen Kussmund verbirgt. Tall hingegen vermutete Ex-"Spice Girl" Mel C (Melanie Chisholm, 51) darunter.

Völkel und Vollmer tippten auf eine "Grande Dame" und nannten Namen wie Model Anna Ermakova (25) und Sängerin Irene Sheer (76).