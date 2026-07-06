Schluss mit Live-Show: Große Änderung bei "The Masked Singer"

Köln - ProSieben nimmt große Veränderungen an seiner Show " The Masked Singer " vor.

"The Masked Singer" startet im Herbst 2026 mit Neuerungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die wohl größte: In der neuen Staffel soll die Sendung nicht mehr live ausgestrahlt werden. Stattdessen sind Aufzeichnungen geplant – wenige Wochen später sollen sie dann erst im Fernsehen und auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein.

Das kündigte der Sender nun zusammen mit weiteren Änderungen am Konzept für die 13. Staffel an, die im Herbst ausgestrahlt werden soll. "The Masked Singer" hatte bislang zu den größten und aufwendigsten Live-Shows des deutschen Fernsehens gehört.

Was die Änderungen etwa für das Voting der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer bedeuten, blieb zunächst offen. Show-Chef Hannes Hiller (55) erklärte das neue Produktionskonzept unter anderem mit Vorteilen bei der Akquise von Prominenten, die bereit sind, sich für die Show zu maskieren.

"Wir machen hier genau das, was weltweit längst Standard ist – ob USA oder Großbritannien, andere Länder zeichnen die Show schon immer auf", erläuterte er. "Dieser Schritt ermöglicht die Verpflichtung von prominenten Kandidaten, deren Terminkalender eine sechswöchige Live-Präsenz bislang schlichtweg unmöglich gemacht hat."