Halbfinale bei "The Masked Singer": Internationaler Star steckt in "Harry Otter"
München/Köln - Halbfinale bei "The Masked Singer" und wieder musste ein Kandidat die Hüllen fallen lassen. Unter dem Kostüm von "Harry Otter" verbarg sich ein internationaler Star!
Ausgerechnet der Publikumsliebling musste sich am Nikolaustag demaskieren. Unter der Otter-Verkleidung kam schließlich Hollywood-Star Clemens Schick (53) zum Vorschein - der bereits an James Bonds Seite stand.
Der flauschige Zauberlehrling hatte zuvor die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Kein Wunder - so brachte er die Menge mit seiner sanften Version von "Sweet Caroline" zum Mitsingen.
"Ich hatte so viel Spaß auf der Bühne", freute sich Schick nach der Show. "Ich war noch nie in meinem Leben Sänger - und ihr habt gehört, wie schief das war."
Schon während der Show gab es für das Rateteam immer wieder Hinweise, die mit "007" zu tun hatten. Ein mysteriöser Anruf von Daniel Craig und plötzlich klingelte es in den Köpfen der Jury. "Warte mal … das klingt nach jemandem, der was mit James Bond zu tun hat", setzte Chris Tall (34) eins und eins zusammen.
Auch Verona Pooth (57) hatte langsam den richtigen Riecher: "Ich kenne ihn, glaub' ich. Ich sag's euch: Das ist ein Schauspieler!"
Clemens Schick wird mit Standing Ovations gefeiert
Umso begeisterter war das Publikum, als sich unter "Harry Otter" wirklich Bond-Star Schick versteckte - der direkt mit Standing Ovations gefeiert wurde.
Schick spielte 2006 im James-Bond-Film "Casino Royale" mit, nahm aber auch seine Rolle als zaubernder Otter bei "Masked Singer" sehr ernst. "Ich hab' zum ersten Mal in meinem Leben gesungen - und dann gleich vor Millionen!"
Das Rateteam kam dem ehemaligen Bond-Star am Ende doch auf die Schliche und lag mit ihrer Vermutung richtig - zumindest Verona Pooth und Chris Tall. Gastjuror Álvaro Soler (34) tippte auf den ebenfalls international bekannten Schauspieler Daniel Brühl (47).
Bisher wurden bereits Brigitte Nielsen (62) im "Kiss"-Kostüm, Barbara Becker (59) im Smiley, Natalia Wörner (58) als Quietsch und US-Musiker Evil Jared Hasselhoff (54) als Wanze "Dude" enttarnt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa