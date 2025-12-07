Halbfinale bei "The Masked Singer": Internationaler Star steckt in "Harry Otter"

München/Köln - Halbfinale bei " The Masked Singer " und wieder musste ein Kandidat die Hüllen fallen lassen. Unter dem Kostüm von "Harry Otter" verbarg sich ein internationaler Star!

"Harry Otter" begeisterte das Publikum bei "The Masked Singer". © Rolf Vennenbernd/dpa

Ausgerechnet der Publikumsliebling musste sich am Nikolaustag demaskieren. Unter der Otter-Verkleidung kam schließlich Hollywood-Star Clemens Schick (53) zum Vorschein - der bereits an James Bonds Seite stand.

Der flauschige Zauberlehrling hatte zuvor die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Kein Wunder - so brachte er die Menge mit seiner sanften Version von "Sweet Caroline" zum Mitsingen.

"Ich hatte so viel Spaß auf der Bühne", freute sich Schick nach der Show. "Ich war noch nie in meinem Leben Sänger - und ihr habt gehört, wie schief das war."

Schon während der Show gab es für das Rateteam immer wieder Hinweise, die mit "007" zu tun hatten. Ein mysteriöser Anruf von Daniel Craig und plötzlich klingelte es in den Köpfen der Jury. "Warte mal … das klingt nach jemandem, der was mit James Bond zu tun hat", setzte Chris Tall (34) eins und eins zusammen.

Auch Verona Pooth (57) hatte langsam den richtigen Riecher: "Ich kenne ihn, glaub' ich. Ich sag's euch: Das ist ein Schauspieler!"