Bereit für eine neue "The Masked Singer"-Staffel? ProSieben nennt Starttermin!

Endlich darf wieder gerätselt werden! Auf ProSieben geht "The Masked Singer" in die achte Runde. Der Startschuss fällt bereits in wenigen Wochen.

Von Jan Höfling

Unterföhring - Endlich darf wieder gerätselt werden! Auf ProSieben geht "The Masked Singer" in die achte Runde. Der Startschuss fällt bereits in wenigen Wochen. Die neue "The Masked Singer"-Staffel beginnt am 1. April 2023! © Rolf Vennenbernd/dpa Wie der TV-Sender aus Unterföhring bei München am Mittwochvormittag mitteilte, beginnt die neue Staffel der beliebten Show am 1. April. Gesendet wird an jenem Samstag ab 20.15 Uhr live aus Köln. Wie gewohnt wird Matthias Opdenhövel (52) wieder durch die Sendung führen, im Rateteam nehmen einmal mehr Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) mit einem wöchentlich wechselnden Gast Platz. Die große Frage lautet in fünfeinhalb Wochen dann erneut: Welche Stars stecken unter den Masken? The Masked Singer Thomas Hayo über seine Zeit bei "The Masked Singer": "Man ist völlig abgeschottet" Die vergangene Staffel hatte Schauspieler, Musiker, Regisseur und Theaterproduzent Daniel Donskoy (33, "Sankt Maik", "Faking Hitler") in einem äußerst spannenden Finale für sich entscheiden können. Der in Moskau geborene Künstler, dessen Eltern nach seiner Geburt nach Berlin gezogen waren, war als Maulwurf unterwegs gewesen und hatte Bürger Lars Dietrich (50, Werwolf), Rick Kavanian (52, Rosty) sowie Leslie Clio (36, Zahnfee) ausgestochen.

Matthias Opdenhövel (52) wird wie gewohnt die Moderation bei "The Masked Singer" auf ProSieben übernehmen. © ProSieben/Benedikt Müller Die im April beginnende "The Masked Singer"-Staffel wird jeweils samstags auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa