The Masked Singer: Was die verräterischen Krokodil-Indizien bedeuteten

Mit der tollen Ballade "November Rain" von Guns N' Roses konnte das Fake-Reptil das Rateteam um Palina Rojinski (39), Chris Tall (33) und Rick Kavanian (53) zwar überzeugen. Die Zuschauer gaben ihm aber weniger Votingstimmen als dem Floh und den Flip-Flops, wodurch es "nur" Dritter wurde.

Und das, obwohl der Künstler der 39-Jährigen zunächst äußerst schmeichelte. Die Textzeile "But darlin' when I hold you" wurde umgedichtet in "Palina when I hold you". Rojinski ließ sich nicht verwirren, tippte erneut siegessicher auf Sebastian Krumbiegel. Sie sollte Recht behalten. Was auch anhand einiger eindeutiger Indizien nicht ungewöhnlich war.

Glückszahl 7: Krumbiegels Band "Die Prinzen" hatte sieben Bandmitglieder.

Johann Sebastian Bach: Der Komponist starb 1750 nicht nur in Krumbiegels Geburtsstadt Leipzig, seine Eltern wählten dessen Zweitnamen auch für den heute 57-Jährigen.