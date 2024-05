"The Masked Singer": Elfe Elgonia fliegt kurz vor dem Finale raus!

München/Köln - Zwei Wochen vor dem großen Finale der mittlerweile zehnten Staffel "The Masked Singer" musste die fröhliche Elfe "Elgonia" die ProSieben-Show verlassen. Hinter der Maske verbarg sich die 42 Jahre alte "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa.

Die Sängerin Nadja Benaissa (42) verbarg sich unter der Maske "Elgonia". © Willi Weber/ProSieben/dpa

Das Publikum sowie Moderatorin Palina Rojinski (39) und Komiker Rick Kavanian (53) lagen mit ihren Tipps goldrichtig. Sänger Jan Delay (47) hatte die ganzen "No Angles" unter der Frühling bringenden Maske vermutet.

Nadja Benaissa performte in Folge 5 "My Immortal" von Evanescence und ihren Herzens-Song "I Look to You" von Whitney Houston.

Das "Mysterium" in dieser Woche war die deutsch-britische Schlagersängerin Ireen Sheer (75/"Goodbye Mama", "Feuer"). Das Publikum und Kavanian hatten erneut den richtigen Riecher.

Ansonsten wurden schon enthüllt: