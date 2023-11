"The Masked Singer": ER soll helfen, das Rätsel um die Marsmaus zu lüften!

München - Die Marsmaus gibt den TV-Zuschauern wohl das größte Rätsel bei der aktuellen Staffel von " The Masked Singer " auf. Denn: Der Nager von einem entfernten Planeten ließ sich in der ersten Sendung schlichtweg nicht blicken.

"Ich hatte ja keine richtige Chance, mich hier einzugewöhnen. Insofern ist der Abschiedsschmerz nicht so groß", sagte sie im Gespräch mit Annemarie Carpendale (46).

The Masked Singer

Am Ende musste das glitzernde Okapi die Maske fallen lassen. Darunter versteckte sich ESC-Legende Katja Ebstein (78, "Wunder gibt es immer wieder").

Heiner Lauterbach (70) mit seiner Frau Viktoria (51). © Lennart Preiss/dpa

Was die TV-Zuschauer nach der Sendung aber am meisten umtrieb: Warum blieb die Marsmaus der ersten Show fern? War sie etwa krank?

Oder war sie in der parallel auf dem ZDF ausgestrahlten "Giovanni Zarrella Show" zu Gast? Schlagersängerin Michelle (51) sprang dort nämlich kurzfristig für ihren Ex-Lebensgefährten Matthias Reim (65) ein.

In der zweiten Ausgabe wird das neue Stamm-Ratepaar bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (47) und Sänger Alvaro Soler (32) von Schauspiel-Legende Heiner Lauterbach (70) unterstützt, wie ProSieben am Donnerstag mitteilte.

Die nächste Sendung "The Masked Singer" läuft ausnahmsweise am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr. Am Samstag moderiert Thomas Gottschalk (73) nämlich zum letzten Mal "Wetten, dass..?".