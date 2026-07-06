"The Masked Singer": Neue Staffel mit verändertem Konzept

Unterföhring - Die Rätselshow " The Masked Singer " kehrt im Herbst 2026 auf ProSieben zurück. Das ändert sich in Staffel 13 für die Zuschauer.

Zuschauer dürfen mitbestimmen: Wie soll die Maske neben Moderator Matthias Opdenhövel (55, r.) heißen? © Joyn/Marc Rehbeck

Wie ProSieben am Montag mitteilt, soll die Show nun auf ein deutlich höheres Tempo setzen. Konkret heißt das: "Mehr Masken, mehr Rätsel, mehr Entscheidungen", so der Sender.

Insgesamt werden 16 Promis auftreten und versuchen, ihre Identitäten zu verschleiern - so viele wie noch nie zuvor. Als Konstante bleibt Moderator Matthias Opdenhövel (55) dem Publikum erhalten.

Um die Frequenz zu erhöhen, werden in den ersten vier Shows jeweils vier Masken im direkten Wettkampf gegeneinander antreten. An jedem Abend werden dann gleich zwei Promis enthüllt.

"Unsere Zuschauer lieben die Spannung, die Überraschungen, die Rätsel. Mit dieser neuen Dramaturgie wird 'The Masked Singer' noch überraschender und intensiver", erklärt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller (55).